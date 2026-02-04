मुंबई
Video Viral : स्नॅपचॅटवर Acid हल्ल्याची धमकी, मॉडेलने जाब विचारताच आरोपीनं अंगावर घातली कार; मुंबईत सनकी तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल
Mohammed Shaqueel Sheikh Oshiwara police arrest news : अंधेरीतील लोखंडवाला परिसरात मॉडेलला कारने उडवण्याचा प्रयत्न झाला. ॲसिड हल्ल्याच्या धमकीबाबत विचारणा केली असता आरोपी मोहम्मद शेखने मॉडेलच्या अंगावर गाडी घातली.
मुंबई : अंधेरी पश्चिम येथील उच्चभ्रू लोखंडवाला परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २९ वर्षीय तरुणाने एका मॉडेलच्या अंगावर कार घालून तिला जीवे मारण्याचा (Model Attack in Lokhandwala Andheri West Mumbai) प्रयत्न केला. याप्रकरणी ओशिवरा पोलिसांनी आरोपी मोहम्मद शकील शेख याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.