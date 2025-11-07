मुंबई

Mumbai Crime: अमली पदार्थांचे तस्कर रडारवर! आता परदेशातही थारा नाही

Drugs Smugling Case: मुंबई गुन्हे शाखा, अमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई केली आहे. अमली पदार्थांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतच्या गुन्ह्यांत सहभागी चौघांना अटक करण्यात आली आहे.
Drugs Case

Drugs Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयेश शिरसाट

मुंबई : गेल्या पाच महिन्यांत परदेशात दडून भारतात अगदी सहजरीत्या अत्यंत घातक अशा रासायनिक अमली पदार्थांच्या उत्पादनापासून किरकोळ विक्रीपर्यंतच्या गुन्ह्यांत सहभागी चौघांना मुंबई गुन्हे शाखा, अमली पदार्थविरोधी पथकाने बेड्या ठोकल्या. या विशेष रणनीतीमुळे परदेशातील म्होरके, प्रमुख साथीदार आणि त्यांच्या भारतातील संघटित टोळ्यांना पळता भुई थोडी झाल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
crime
maharashtra
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
Drugs Mumbai
Drugs smugling
Crime Branch
crime marathi news
drugs news
drugs in mumbai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com