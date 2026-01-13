मुंबईत ३५ रुपयांच्या उधारीवरून वाद, सिगारेट न दिल्यानं टपरीवाल्याला जिवंत जाळलं; घटना CCTVमध्ये कैद

मुंबईत ३५ रुपयांच्या उधारीवरून वाद झाल्यानंतर पानटपरीवाल्यानं सिगारेट न दिल्याने एका तरुणाने दुकानदारालाच जिवंत जाळल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. यात पानटपरी चालवणारा गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालीय. पानटपरी वाल्याला आग लावताच आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक करण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जोगेश्वरी पश्चिमेत यादवनगर इथं १० जानेवारीला ही घटना घडली. ३५ रुपयांच्या उधारीमुळे टपरीवाल्यानं सिगारेट देण्यास नकार दिला. त्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद मिटवण्यासाठी पान टपरीचा मालक राजेंद्र यादव तिथं आला. पण तरुणाने थेट पेट्रोल टाकून पान टपरीच्या मालकाला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला..अंकिता हत्याकांड प्रकरणी VIPच्या चौकशीसाठी CBIला पत्र; माजी भाजप आमदाराची नार्को टेस्ट होणार.अचानक अंगावर पेट्रोल ओतून जाळल्यानं पान टपरीचा मालक गंभीर जखमी झाला आहे. स्थानिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली आणि राजेंद्र यादवला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. त्याच्या पाठीला दुखापत झाली असून आता रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..पान टपरीला लावलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये हा सगळा प्रकार कैद झाला आहे. याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जोगेश्वरी पश्चिमेकडील बांदिवली हिल रोडवर ही पानाची टपरी आहे. राजेंद्र यादव यांची पानाची टपरी त्यांचा पुतण्या चालावतो. तर आरोपी नागेंद्र हा नेहमी पानटपरीवर येत असे..नागेंद्र १० जानेवारी रोजी पानटपरीवर येण्याआधी दारू प्यायला गेला होता. दारुच्या नशेत पान टपरीवर येत त्यानं वाद घातला. आधीची उधारी असल्यानं राजेंद्र यांच्या पुतण्याने सिगारेट द्यायला नकार दिला. यावरून वाद होताच सोडवण्यासाठी आलेल्या राजेंद्र यांच्याशीही नागेंद्र वाद घालत होता. वाद मिटवल्यानंतर तिथून निघून गेलेला नागेंद्र काही वेळात पेट्रोल घेऊन आला आणि पान टपरी मालकावर ओतून आग लावली. या घटनेत राजेंद्र यादव होरपळले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.