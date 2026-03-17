Mumbai Crime : मुंबई हादरली ! पतीने पत्नीला धावत्या लोकल ट्रेनखाली ढकलले, धक्कादायक कारण समोर

मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर पतीने पत्नीला थेट धावत्या लोकल ट्रेनखाली ढकलून देण्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. पत्नीने पोलिसांत मारहाणीची तक्रार केली म्हणून पतीने पत्नीसोबत हे भयानक कृत्य केले. या घटनेत पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. रेल्वे पोलिसांनी पतीला केवळ २० तासांच्या आत अटक केली. .मिळालेल्या माहितीनुसार पीडित महिलेचे नाव पुष्पा गुप्ता असून, ती मुलुंड पोलीस ठाण्यात पती राजू गुप्ता याच्याविरोधात मारहाणीची तक्रार दाखल करण्यासाठी गेली होती. पतीच्या मारहाणीमुळे त्रस्त झालेल्या पुष्पाने पोलिसांत धाव घेतली होती.तक्रार दाखल केल्यानंतर पुष्पा गुप्ता यांना त्यांचा दीर कमलेश गुप्ता (जो आर्मी जवान आहे) आपल्या गावी परत घेऊन जाण्यासाठी मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर आला होता. मात्र, कमलेश याचे आयडी कार्ड राजूने याने चोरले होते. ते घेण्यासाठी कमलेश घरी गेला असता, राजू गुप्ता आणि त्याचा मुलगा आर्यन गुप्ता यांनी कमलेशला घरात कोंडून ठेवले..Crime: पत्नीवर नको तो संशय, व्यावसायिक पती संतापला, रागाच्या भरात धक्कादायक कृत्य; मुंबईत खळबळ .यानंतर राजू गुप्ता थेट मुलुंड रेल्वे स्टेशनवर पोहोचला आणि पुष्पाला धावत्या लोकल ट्रेनखाली ढकलून दिले. या घटनेमुळे पुष्पा गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.रेल्वे पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत तात्काळ तपास सुरू केला. घटनेनंतर अवघ्या २० तासांत राजू गुप्ता याला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याच्याविरोधात खुनाचा प्रयत्न आणि घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास आणि कारवाई सुरू असल्याचे रेल्वे पोलिसांनी सांगितले.