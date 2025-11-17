मुंबई

Mumbai Crime: अंधेरीत विद्यार्थ्याला श्वानासोबत संबंध ठेवायला भाग पाडलं, ब्लॅकमेल करत बळजबरीनं लिंगबदल करायला लावलं; तृतीयपंथीयांकडून अत्याचार

Crime News: मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका विद्यार्थ्याला लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून तृतीयपंथीयांकडून अत्याचार झाल्याची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. यामुळे परिसरात एकाच खळबळ पसरली आहे.
अंधेरी : लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून एका विद्यार्थ्याला ब्लॅकमेल करून खंडणी मागणाऱ्या चौघांना गुन्हे शाखेने नुकतीच अटक केली. भास्कर औरक्या स्वामी शेट्टी, कावेरी वेलमुर्गन वेदमा निकम, नाझिया गौस शेख ऊर्फ नवाज आणि माही तबरेज खान अशी या आरोपींची नावे असून, हे सर्वजण तृतीयपंथी आहेत. बोरिवली न्यायालयाने आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावली.

