Viral: मुंबईत धक्कादायक घटना! बुकिंग रद्द केली, थेरपिस्टचा संताप उफाळला; थेट महिला ग्राहकाला मारहाण अन्... व्हिडिओ व्हायरल

मुंबईतील वडाळा परिसरात झालेल्या एका धक्कादायक घटनेने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. अर्बन कंपनी अॅपद्वारे नियुक्त केलेल्या एका महिला मसाज थेरपिस्टने बुकिंग रद्द झाल्यानंतर एका महिला क्लायंटला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. पीडितेने पोलीस तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेनंतर अर्बन कंपनीने महिला मसाज थेरपिस्टला कामावरून काढून टाकले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ४६ वर्षीय महिला तिच्या मुलासोबत वडाळा येथे राहते. खांद्याच्या दुखण्यापासून मुक्त होण्यासाठी तिने अर्बन कंपनी अॅपद्वारे मसाज सेवा बुक केली होती. महिला थेरपिस्ट ठरलेल्या वेळी तिच्या घरी पोहोचली. परंतु पीडित महिला थेरपिस्टच्या वागण्याने आणि तिने सोबत आणलेल्या मोठ्या मसाज किटमुळे अस्वस्थ झाली. तिने सत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परतफेड प्रक्रिया सुरू केली. ज्यामुळे थेरपिस्ट संतापली..राजकारण, क्रिकेट आणि मराठी अस्मिता... एका वक्तव्याने पेटलेला वाद; बाळासाहेबांनी सचिनला दिलेल्या ताकीदीची गोष्ट आजही चर्चेत.पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, थेरपिस्टने प्रथम तिच्याशी गैरवर्तन करण्यास सुरुवात केली. नंतर हाणामारी झाली. तिने तिचे केस ओढले. तिच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला. तिला ओरबाडले आणि तिला जमिनीवर ढकलले असा आरोप आहे. पीडितेच्या मुलाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यालाही मारहाण करण्यात आली. घटनेदरम्यान, पीडितेने तात्काळ पोलिसांच्या हेल्पलाइन क्रमांक १०० वर फोन केला. .पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. परंतु तोपर्यंत आरोपी थेरपिस्ट पळून गेली होती. त्यानंतर पीडितेने वडाळा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध अदखलपात्र तक्रार दाखल केली आहे आणि तपास सुरू केला आहे. तपासात असे दिसून आले की सुरुवातीला अॅपमध्ये थेरपिस्टच्या नावात आणि ओळखीमध्ये तांत्रिक समस्या होती. जी नंतर दुरुस्त करण्यात आली. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये संपूर्ण घटना कैद झाली आहे. ज्यामध्ये थेरपिस्टचे आक्रमक वर्तन स्पष्टपणे दिसून येते. सोशल मीडियावर व्हिडिओ पसरल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली. वडाळा पोलीस आता त्या थेरपिस्टचा शोध घेत आहेत. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, ते संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. या घटनेबाबत अर्बन कंपनीच्या सुरक्षिततेवर आणि पडताळणी प्रक्रियेवर अनेक लोक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. .खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी....कंपनीने अद्याप या प्रकरणावर कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. पीडितेने सांगितले की, ती शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या दुखावली गेली आहे. तिला न्यायाची आशा आहे. आरोपीला लवकरच पकडले जाईल आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.