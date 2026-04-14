Mumbai Crime News : मुंबई हादरली ! एकाच दिवशी ३ ठिकाणी ३ जणांची क्रूर हत्या, पोलिस तपास सुरू

Triple Murder Cases Reported Across Mumbai in One Day : मुंबईत एकाच दिवशी दादर, माटुंगा आणि खेरवाडी या तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी तीन जणांच्या हत्या झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. यामुळे मुंबईकरांना मोठा धक्का बसला आहे. पोलिसांनी याबाबत तपास सुरु केला असून तिन्ही घटनांतील आरोपींना लवकरात लवकर पकडले जाईल असे सांगितले आहे..पहिल्या घटनेत दादरमध्ये पदादर येथील नको सयाजी वाडी परिसरात पूर्व वैमन्यसातून एका तरुणाची पत्नीसमोरच क्रूर हत्या करण्यात आली. मृत व्यक्तीचे नाव अंकुश आंबेकर (वय २८) असे आहे. अंकुश याचे गौरव सनस यांच्याशी पूर्ववैमनस्य होते होते. रविवारी अंकुश आपल्या पत्नीसोबत मित्र भूपेंद्र सोलंकीलान भेटायला जात असताना गौरव सनस, अनिल पटेल, राजेश पटेल, सिद्धेश पटेल, साहिल राणे, अविनाश खवरे आणि अजय यादव या सात जणांनी त्यांची वाट अडवली..आरोपींनी अंकुशला पत्नीसमोरच बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने परळ येथील केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. अंकुश यांच्या पत्नीने दिलेल्या तक्रारीनुसार दादर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सातही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे..तर दुसऱ्या घटनेत माटुंग्यात गाडी पार्किंगच्या वादात ज्येष्ठ नागरिकाची हत्या करण्यात आली आहे. मृत व्यक्तीचे नाव नरेश वाघेला असे आहे. दादर टाटा ब्रिजजवळ वाहन उभी करू नये म्हणून नरेश वाघेला यांनी सांगितले असता आरोपी साहिल घाडगे आणि शाहबाज मो. रफिक शेख यांच्याशी त्यांचा शाब्दिक वाद झाला. या वादात अचानक दोन्ही आरोपींनी वाघेला यांना मारहाण केली. त्यांच्यासोबत असलेल्या पत्नी सविता यांच्यासमोर ही घटना घडली. गंभीर जखमी अवस्थेत नरेश वाघेला यांना परळ केईएम रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सविता वाघेला यांच्या तक्रारीनुसार माटुंगा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..तिसऱ्या घटनेत खेरवाडीत जुन्या वादातून तरुणावर धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली आहे. कल्पतरू स्पार्कल्स परिसरात जुन्या शाब्दिक वादातून एका तरुणाची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. मृत व्यक्तीचे नाव अभिनव चौधरी असे आहे. दोन अज्ञात व्यक्तींनी अभिनव यांच्यावर धारदार शस्त्राने वार केले. या घटनेनंतर आरोपी पळून गेले. अभिनव यांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार खेरवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.