एकटीला पाहून तरूण महिला डब्यात घुसला, अचानक हल्ला अन् जबरदस्ती...; धावत्या लोकलमध्ये २० वर्षीय विद्यार्थीनीसोबत भयंकर घडलं

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वेमध्ये हल्ला, हाणामारी होत असल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. या प्रकारामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशीच एक घटना डहाणू-बोरिवली मेमू रेल्वेमध्ये घडल्याचे समोर आले. 20 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर अचानक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ५ वाजून १७ मिनिटांच्या सुमारास मेमू लोकलच्या महिला डब्यात ही घटना घडली आहे. डहाणू रेल्वे स्थानकावरून पहाटेच्या सुमारास धावणाऱ्या या रेल्वेमध्ये पीडित तरुणी एकटीच प्रवास करत होती. तरुणीला एकटे असल्याचे पाहून एका इसमाने (अंदाजे वय, २३ ते २४) संधी साधत अचानक महिलांच्या डब्यात प्रवेश केला..महिला डब्यात घुसल्यानंतर आरोपी तरुणाने सुरुवातीला गाडी कुठे पोहोचली आहे, अशी विचारणा करून विद्यार्थिनीचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अचानक तिचा गळा दाबून तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पीडित विद्यार्थिनीने प्रसंगावधान राखत अत्यंत हिमतीने आणि धाडसाने जोरदार प्रतिकार केला..Mumbai Local: दिव्यांग व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणारा प्रकार, 'वॉकर'च्या मदतीने ओलांडली रेल्वे रूळ; Video Viral .अचानक उद्भवलेल्या या जीवघेण्या परिस्थितीत घाबरून न जाता विद्यार्थिनीने स्वतःला वाचवण्यासाठी संशयित आरोपीच्या डोळ्यांत बोटे घालून त्याला मागे ढकलले. तसेच जोरात आरडाओरड केली, ज्यामुळे लगतच्या डब्यातील आणि परिसरातील प्रवासी मदतीसाठी आले. यावेळी इतर प्रवाशांनी आरोपीला पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु झटापटीत वाणगाव स्थानकाजवळ आरोपीने पळ काढला..Navi Mumbai Airport: मुंबई विमानतळाचा ताण नवी मुंबई पेलणार का? अपुऱ्या वाहतूक सुविधांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण.दरम्यान, या खळबळजनक घटनेनंतर तरुणीने ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या क्रमांकावरून कोणतीही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच रेल्वे सुरक्षा दलाकडूनही अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा गंभीर आरोप पीडितेने केला आहे. या प्रकारामुळे महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.