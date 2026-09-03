मुंबई

एकटीला पाहून तरूण महिला डब्यात घुसला, अचानक हल्ला अन् जबरदस्ती...; धावत्या लोकलमध्ये २० वर्षीय विद्यार्थीनीसोबत भयंकर घडलं

Mumbai Local Train: डहाणू-बोरिवली धावत्या मेमू रेल्वेमध्ये २० वर्षीय विद्यार्थीनीसोबत धक्कादायक प्रकार घडल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
Dhanu borivali memu local Train Crime

Dhanu borivali memu local Train Crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वेमध्ये हल्ला, हाणामारी होत असल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. या प्रकारामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशीच एक घटना डहाणू-बोरिवली मेमू रेल्वेमध्ये घडल्याचे समोर आले. 20 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर अचानक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

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