CSMT: अख्ख्या महाराष्ट्राने श्वास रोखून धरला.. मुंबईतल्या सीएसएमटी स्थानकाबाहेर संशयित बॅगचा थरार! बॉम्बशोधक पथकाला बॅगेत काय सापडलं?

Mumbai on High Alert Suspected Bag Found Outside CSMT Station; Bomb Squad Discovers Clothes and Files: मुंबईत संशयित बॅग आढळून आल्याने सुरक्षा यंत्रणांच्या तोंडचं पाणी पळालं होतं.
संतोष कानडे
Mumbai Latest News: दिल्ली स्फोटानंतर देशातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हाय अलर्ट देण्यात आलेला आहे. त्यातच मुंबईतल्या ऐतिहासिक सीएसएमटी स्थानकाबाहेर एक संशयित ट्रॅव्हल बॅग आढळून आली. या बॅगची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. सोबत बॉम्बशोधक पथकालाही पाचारण करण्यात आलं.

