CSMT: अख्ख्या महाराष्ट्राने श्वास रोखून धरला.. मुंबईतल्या सीएसएमटी स्थानकाबाहेर संशयित बॅगचा थरार! बॉम्बशोधक पथकाला बॅगेत काय सापडलं?

Mumbai Latest News: दिल्ली स्फोटानंतर देशातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हाय अलर्ट देण्यात आलेला आहे. त्यातच मुंबईतल्या ऐतिहासिक सीएसएमटी स्थानकाबाहेर एक संशयित ट्रॅव्हल बॅग आढळून आली. या बॅगची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. सोबत बॉम्बशोधक पथकालाही पाचारण करण्यात आलं..मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या बाहेरच्या बाजूला बेस्टचं बसस्थानक आहे. या बसस्थानकाच्या परिसरामध्ये सायंकाळी पाचच्या दरम्यान एक संशयित ट्रॅव्हल बॅग आढळून आली. ही बॅग भरलेली असल्याने उपस्थितांच्या काळजाचा ठोका चुकला. बॉम्बशोधक पथकाने तातडीने बॅग तपासायला सुरुवात केली..मराठी वृत्तवाहिन्यांवर हा सगळा घटनाक्रम थेट प्रक्षेपित करण्यात येत होता. त्यामुळे अख्ख्या महाराष्ट्राने श्वास रोखून धरला होता. लाल रंगाच्या त्या बॅगची आधी बॉम्बशोधक यंत्रामार्फत तपासणी करण्यात आली. त्यात काहीही डिटेक्ट झालेलं नाही. त्यानंतर पथकाने ही बॅग हळूहळू उघडली..Crime: आधी जाळ्यात ओढलं, बळजबरीनं लिंग बदल शस्त्रक्रिया, नंतर ब्लॅकमेल अन्...; ट्रान्सजेंडर टोळीचं तरुणासोबत नको ते कृत्य.बॅगमध्ये असलेलं एक-एक सामान बाहेर काढण्यात आलं. त्या काही डॉक्युमेंट फाईल्स, कपडे आणि इतर काही सामान होतं. हे सामान बाहेर काढल्याने सगळ्यांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. घटनास्थळी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त होता. बॅगेमध्ये काहीही आक्षेपार्ह आढळून आलं नसल्याने बॉम्ब शोधक पथकाच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं..Ratnagiri Leopard: वाटुळमध्ये बिबट्याची चक्री-भीती! दुचाकीस्वाराचा थरारक पाठलाग; राजापूर परिसरात नागरिक हैराण.दरम्यान, सोमवार, दि. १ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर संपूर्ण देश हादरुन गेला आहे. या स्फोटात १४ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दहशतवाद्याने घाईगडबडीत आणि भीतीपोटी हा स्फोट घडवून आणल्याने तो पूर्ण क्षमतेने झाला नाही. नाहीतर देशात मोठी हानी झाली असती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.