'आमच्याकडे ‘जिन’ आहे, तो सर्व इच्छा पूर्ण करतो' म्हणत तरुणीची फसवणूक, अडीच वर्षांत १६ लाख रुपयांनी घातला गंडा

मुंबईत २२ वर्षीय तरुणीची सुमारे १५ लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सायबर भामट्यांनी 'जिन'च्या नावाखाली सर्व इच्छा पूर्ण करून देण्याचे आमिष दाखवत या तरुणीला गंडा घातला. विशेष म्हणजे हा प्रकार जवळपास अडीच वर्षे सुरू होता. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तरुणीने याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. तिच्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ वर्षीय तरुणी सायन परिसरात राहते. तिची आणि आरोपींची ओळख २०२३ मध्ये इंस्टग्राम वरील एका पोस्टमधून झाली होती. "पॉवरफुल ऑब्सेशन हीलर" या शीर्षकाखाली करिअर, प्रेम आणि आयुष्यातील समस्या जादुई पद्धतीने सोडवण्याचा दावा करण्यात आला होता. या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तिची दोन तरुणांशी ओळख झाली. त्यांनी आपली नावे वाहिद आणि साहिल अशी सांगितली..सुरुवातीला आरोपींनी तरुणीला उज्ज्वल भविष्याचे चित्र दाखवत तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर हळूहळू तिला तांत्रिक विधींच्या नावाखाली घाबरवण्यास सुरुवात केली. आरोपींनी तिला विश्वासात घेत सांगितले की त्यांच्या ताब्यात 'जिन' आहे, जो तिच्या सर्व इच्छा पूर्ण करू शकतो. मात्र, त्यासाठी विशिष्ट तांत्रिक विधी करावे लागतील, असे त्यांनी सांगितले. आधी तरुणीने पैसे देण्यास नकार दिला, मात्र, विधी अर्धवट राहिल्यास 'वाईट शक्ती' तिच्या आणि तिच्या कुटुंबावर संकट आणतील, अशी भीती तिला दाखवण्यात आली..या दबावाला बळी पडत तिने सुरुवातीला २५ हजार रुपये आरोपींना दिले. मात्र, पुढील अडीच वर्षांत ही रक्कम वाढत जाऊन जवळपास १६ लाखांपर्यंत पोहोचली. आरोपींनी तिला विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यास भाग पाडले. ती इतक्या तणावाखाली होती की तिने घरातील दागिने विकूनही त्यांना पैसे दिले. मात्र, सतत पैसे देऊनही त्यांच्या मागण्या वाढतच राहिल्या. अखेर तिला फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..यानंतर तिने सायबर सेलकडे तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला असून यामागे संघटित टोळी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पोलिस सध्या संबंधित इंस्टाग्राम आयडी, मोबाईल क्रमांक आणि बँक खात्यांचे आयपी अॅड्रेस तपासत आहेत. सोशल मीडियावर 'जादुई उपाय' सांगणाऱ्या जाहिरातींपासून सावध राहावे, असे आवाहन मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आले आहेत.