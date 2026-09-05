Mumbai Dahi Handi: मुंबईत थरांचा थरार! दहीहंडी उत्सवात 32 गोविंदा जखमी, संपूर्ण आकडेवारी समोर

मुंबई : दहीहंडी उत्सवाचा उत्साह आणि जल्लोष सुरू असताना मानवी मनोरे रचण्याच्या थरारात मुंबईत दुपारी ३ वाजेपर्यंत ३२ गोविंदा जखमी झाले आहेत. यापैकी २८ जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला असून, चार जखमी गोविंदांवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत..दहीहंडी उत्सवासाठी मुंबईतील विविध भागांमध्ये सकाळपासूनच गोविंदा पथकांचा उत्साह दिसून येत आहे. उंच मानवी मनोरे रचून हंड्या फोडण्याच्या प्रयत्नात काही गोविंदांना दुखापत झाली. त्यामुळे सरकारी तसेच मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमध्ये जखमी गोविंदांवर उपचार करण्यात येत आहेत..Mumbai Dahihandi: ९व्या थरावरून गोविंदा कोसळला, मनसेच्या गणेश चुक्कल दहीहंडीत थरारक प्रकार.सरकारी आणि मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील रुग्णालयांमध्ये २० गोविंदा जखमी झाले असून सर्वांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पूर्व उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये एक गोविंदा जखमी झाला असून त्यालाही उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे..सरकारी आणि मुंबई महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांकडून दुपारी ३ वाजेपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरातील रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक २९ गोविंदा जखमी झाले आहेत. त्यापैकी २५ जणांवर आवश्यक उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. मात्र, चार जखमी गोविंदांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत..मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये दोन गोविंदा जखमी झाले. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आल्यानंतर दोघांनाही डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्व उपनगरातील जखमींपैकी कोणावरही सध्या उपचार सुरू नसल्याची माहिती उपलब्ध आकडेवारीतून समोर आली आहे. .तर पश्चिम उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये एका गोविंदाला दुखापत झाली. त्याच्यावर आवश्यक उपचार केल्यानंतर त्यालाही डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे अशा तिन्ही विभागांतील रुग्णालयांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार एकूण ३२ जखमींपैकी २८ जण घरी परतले असून, चार जणांवर उपचार सुरू आहेत..दहीहंडीच्या थरारात गोविंदा पथके एकापाठोपाठ एक मानवी मनोरे रचत असताना प्रशासनाकडूनही परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. जखमी गोविंदांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी सरकारी आणि महापालिकेची रुग्णालये सज्ज ठेवण्यात आली आहेत..दरम्यान, दुपारी ३ वाजेपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार दहीहंडी उत्सवादरम्यान कोणत्याही गंभीर घटनेची नोंद झालेली नाही, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. उत्सवाचा जल्लोष सुरू असतानाच जखमी गोविंदांच्या उपचारांसाठी आरोग्य यंत्रणा सतर्क आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.