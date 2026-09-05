मुंबई

Mumbai Dahi Handi: मुंबईत थरांचा थरार! दहीहंडी उत्सवात 32 गोविंदा जखमी, संपूर्ण आकडेवारी समोर

Dahihandi Accident: मुंबईत दहीहंडी उत्सवात २२ गोविंदा जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. जखमी गोविंदांवर उपचार सुरू असून उपचारानंतर काहींना डिस्चार्ज देण्यात आला आहेत.
Mumbai Dahihandi

Mumbai Dahihandi

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दहीहंडी उत्सवाचा उत्साह आणि जल्लोष सुरू असताना मानवी मनोरे रचण्याच्या थरारात मुंबईत दुपारी ३ वाजेपर्यंत ३२ गोविंदा जखमी झाले आहेत. यापैकी २८ जणांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला असून, चार जखमी गोविंदांवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत.

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