मुंबई

Dahi Handi Accident Mumbai : मुंबईत दहीहंडी उत्सवाला गालबोट; ७ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू, दोरी बांधलेला विटांचा कॉलम कोसळला

Malad Dahi Handi Accident : मुंबईतील मालाड पश्चिममध्ये दहीहंडी उत्सवादरम्यान दुर्दैवी घटना घडली. विटांचा कॉलम कोसळल्याने ७ वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला.
Dahi Handi Accident Mumbai

Dahi Handi Accident Mumbai

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mumbai 7 Year Old Boy Dies : मालवणीतील चिकूवाडी परिसरात एकता वेलफेयर सोसायटी येथे दहीहंडी उत्सवादरम्यान घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत सात वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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