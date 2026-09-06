Mumbai DahiHandi: मुंबईत ७ वर्षीय चिमुकल्यासह ३४ वर्षांच्या तरुणाचा दहीहंडीवेळी मृत्यू; २३६ गोविंदा जखमी

मुंबई ठाणे : दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोरे रचताना झालेल्या दुर्घटनांमध्ये आज महामुंबईत दोन गोविंदांचा मृत्यू झाला, तर २३६ गोविंदा जखमी झाले. मुंबईत १८१, ठाण्यात ४४, तर नवी मुंबईत ११ गोविंदा जखमी झाल्याची नोंद झाली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मालाडच्या मालवणीतील चिकूवाडी परिसरातील एकता वेल्फेअर सोसायटी येथे दहीहंडी उत्सवादरम्यान रुद्र कदम (वय ७) याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले; मात्र त्याचा मृत्यू झाला. दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदा थरावर थर रचत असताना दहीहंडी ज्या खांबाला दोरीच्या सहाय्याने लटकवण्यात आली होती, ती दोरी तुटली. त्यानंतर संबंधित खांब कोसळून त्यात जखमी होऊन रुद्रचा मृत्यू झाला. नवी मुंबईमधील ऐरोलीत थर लावताना कोसळल्याने घणसोली येथील रहिवासी स्वप्नील नावर (वय ३४) यांचा मृत्यू झाला..मुंबईतील विविध सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांत १६८ गोविंदा जखमी झाल्याची नोंद झाली आहे. त्यापैकी २९ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ८१ जणांवर उपचार सुरू आहेत, तर उपचारानंतर ५८ गोविंदांना डिस्चार्ज देण्यात आला. रात्री ९ वाजेपर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल रिजनमधील रुग्णालयांत १०६, पूर्व उपनगरांमधील रुग्णालयांत २९, तर पश्चिम उपनगरांतील रुग्णालयांत ३३ जखमी गोविंदांची नोंद झाली. केईएम रुग्णालयात सर्वाधिक ३३ जखमी दाखल झाले..त्यापैकी सहा जण रुग्णालयात दाखल असून, १२ जणांवर उपचार सुरू आहेत, तर १५ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. राजावाडी रुग्णालयात २०, नायरमध्ये १७, पोदारमध्ये १६, हिंदुजा येथे १४, बीडीबीए रुग्णालयात १३, तर सायन रुग्णालयात आठ जखमी गोविंदांची नोंद झाली. राजावाडी येथे सहा जण दाखल असून, पाच जणांवर उपचार सुरू आहेत. नायरमध्ये चार जण दाखल असून, १३ जणांवर उपचार सुरू आहेत..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rसायनमध्ये चार जण दाखल आहेत. हिंदुजा येथे दोन, तर बीडीबीए रुग्णालयात दोन गोविंदांना दाखल करण्यात आले आहे. दरवर्षी दहीहंडीच्या उत्साहात मानवी मनोरे रचताना गोविंदांना दुखापत होते. यंदाही थरांचा थरार कायम असताना जखमींची संख्या वाढली आहे. याशिवाय सरकारच्या जे. जे. रुग्णालय आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयात सुमारे १३ जखमी गोविंदांची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.