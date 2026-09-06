मुंबई

Mumbai DahiHandi: मुंबईत ७ वर्षीय चिमुकल्यासह ३४ वर्षांच्या तरुणाचा दहीहंडीवेळी मृत्यू; २३६ गोविंदा जखमी

Mumbai Dahi Handi Tragedy Two Dead 236 Govindas Injured: दहीहंडीच्या थरारात मानवी मनोरे कोसळले; ७ वर्षीय रुद्रसह ३४ वर्षीय स्वप्नीलचा मृत्यू, महामुंबईत २३६ गोविंदा जखम
Mumbai Dahi Handi Celebrations Turn Tragic Seven Year Old Child And Young Man Die 236 Govindas Injured In Accidents

Mumbai Dahi Handi Celebrations Turn Tragic Seven Year Old Child And Young Man Die 236 Govindas Injured In Accidents

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई ठाणे : दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोरे रचताना झालेल्या दुर्घटनांमध्ये आज महामुंबईत दोन गोविंदांचा मृत्यू झाला, तर २३६ गोविंदा जखमी झाले. मुंबईत १८१, ठाण्यात ४४, तर नवी मुंबईत ११ गोविंदा जखमी झाल्याची नोंद झाली.

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