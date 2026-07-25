Mumbai Rain: मुंबईत दमदार पाऊस! धरणांत वर्षभर पुरणारा पाणीसाठा, तरीही १० टक्के पाणीकपातीचं संकट कायम; सध्याचा जलसाठा किती?

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस पडल्याने धरणातील जलसाठ्यात वाढ होत आहे. गेल्या २४ तासांत ६.०६ टक्क्यांनी पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा २५ जुलैला ८३.६८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. धरण क्षेत्रातील पावसामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे..मोडक सागर, भातसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, विहार, तुळशी व तानसा या सात धरणांतून मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी रोज ४,१०० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येतो, तर वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी धरणांत १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर पाणी साठ्याची गरज भासते. सध्या सातही धरणात २४ जुलैला ११ लाख २३ हजार ४४३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध होता. दरम्यान, धरण क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू राहिली, तर पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला..Mumbai News: १८ वर्षात १० शस्त्रक्रिया, केईएममधील उपचारांमुळे मुलाच्या आयुष्याला मिळालं नवं वळण .१० टक्के पाणी कपात कायममुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. सध्या मुंबईतील सातही जलाशयांतील एकूण पाणीसाठा ८३.६८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा पाणी पुरवठा पुढील १० ते ११ महिने पुरेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र असे असले तरीही मुंबईत लागू असलेली १० टक्के पाणी कपात कायम असून याबाबत कोणताही निर्णय प्रशासनाने अद्याप घेतलेला नाही..तीन वर्षांतील पाणीसाठा (दशलक्ष लिटर)२०२६ - ११,२३,४४३२०२५ - १२,६२,६५२२०२४ - ८,४१,०३९.Navi Mumbai: महिनाभराची झुंज अपयशी, कचरा गाडीच्या धडकेत तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; महापौरांकडून शोक व्यक्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.