Mumbai: धरणांच्या साठवण क्षमतेत घट! गाळ, पालापाचोळा साचला; माती काढण्याची मागणी

मुंबई : मुंबईला पाणी पुरविणाऱ्या धरणांमध्ये पावसाळ्यात पालापाचोळा, माती यामुळे मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने धरणांमधील पाण्याची पातळी घटली आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक निविदा काढून सर्वच धरणांमधील गाळ काढण्याचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून धरणांमधील गाळ काढण्यात यावा, अशी मागणी पालिका प्रशासनाकडे एका ठरवाच्या सूचनेद्वारे नगरसेवकांनी केली आहे. .मुंबईला पाणी पुरविणारी धरणे गाळाने भरली आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात धरणांमध्ये पालापाचोळा, माती पाणलोट क्षेत्रातून वाहून येते. त्यामुळे धरणांमधील पाण्याची साठवण क्षमता कमी होत आहे. त्याचा परिणाम मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यावर होत असल्याची गंभीर बाब नगरसेविका आयशा वनू यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे या धरणांतील गाळ काढून ती साफ करावीत. त्यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..या ठरावाच्या सूचनेला पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यास गाळ काढण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यामुळे पालिकेच्या सातही धरणांतील पाणी साठवण्याच्या क्षमतेत घट होत आहे. परिणामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र होत आहे. महापालिकेस नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे नगरसेविका वणू यांनी म्हटले आहे..गाळ साचण्याची कारणेवाढते शहरीकरण, वनतोड, अनियंत्रित मानवी हस्तक्षेप, पावसाळ्यात वाहून येणारा कचरा ही तलावांमध्ये गाळ साचण्याची प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येत आहे, असे नगरसेविका वनू यांनी म्हटले आहे..गाळाचा पुनर्वापर करावातलावांमध्ये गाळ साचू नये म्हणून पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून तृतीय पक्षामार्फत गाळ काढण्याच्या कामाची तपासणी करून आणि आधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर करून नियमित देखभाल व संरक्षणात्मक उपाययोजना करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे. निघणाऱ्या गाळाचा पुनर्वापर कसा करता येईल, याचा विचार करणेदेखील आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.