Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी! पाणीपुरवठा करणारी धरणं ९० टक्के फुल्ल; कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा?

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा ८९.४९ टक्क्यांवर पोहोचल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. समाधानकारक पाणीसाठा लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने शहरातील जलतरण तलावांचा बंद केलेला पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जलतरणपटू, क्रीडापटू आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे..बुधवारी (ता. १२) सकाळी ६ पर्यंत सातही जलाशयांमध्ये १२,९५,२७४ दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला आहे. या जलाशयांची एकूण साठवण क्षमता १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर असून, उपलब्ध पाणीसाठा क्षमतेच्या ८९.४९ टक्के आहे. पाणीसाठ्यात वाढ झाली असली, तरी आगामी काळातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Ghatkopar Landslide: नेटवर्क नसल्यानं डोंगरावरील घरात गेला, बर्थडेच्या आदल्या दिवशी ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू.सातही धरणातील जलसाठामुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांपैकी, 'मिडल वैतरणा'मध्ये ९३.७२ टक्के साठा नोंदवला गेला, तर 'भातसा'मध्ये हा साठा ८८.०७ टक्के आहे. 'अप्पर वैतरणा'मध्ये ८१.४५ टक्के आणि 'मोडक सागर'मध्ये ८३.६३ टक्के साठा होता. 'तानसा'मध्ये ९९.१८ टक्के साठा नोंदवला गेला असून 'विहार' आणि 'तुळशी' या तलावांमधील साठा अनुक्रमे १०० टक्के आणि १०० टक्के इतका आहे..Ghatkopar Landslide Case: मुंबईतील मुक्काम ठरला अखेरचा! घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून एकाच कुटुंबातील चौघांचा अंत.पावसामुळे पाणीसाठ्यात वाढ सुरूचगेल्या २४ तासांत विविध तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये झालेल्या पावसामुळे पाणीसाठ्यात वाढ सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. या कालावधीत 'मिडल वैतरणा'मध्ये २५ मिमी, तर 'अप्पर वैतरणा'मध्ये २६ मिमी पाऊस पडला. तसेच 'भातसा'मध्ये ११ मिमी, 'विहार'मध्ये ३ मिमी, 'तुळशी'मध्ये ७ मिमी, 'तानसा'मध्ये १२ मिमी आणि 'मोडक सागर'मध्ये ३५ मिमी पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.