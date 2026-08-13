मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी! पाणीपुरवठा करणारी धरणं ९० टक्के फुल्ल; कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा?

Mumbai Dam Water Level: मुंबईत पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांत ९० टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. यामुळे मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे.
Mumbai Dam Water Level

Mumbai Dam Water Level

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख जलाशयांमधील पाणीसाठा ८९.४९ टक्क्यांवर पोहोचल्याने मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. समाधानकारक पाणीसाठा लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने शहरातील जलतरण तलावांचा बंद केलेला पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जलतरणपटू, क्रीडापटू आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

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