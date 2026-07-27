Mumbai News: मुंबईच्या वस्त्यांमध्ये वाढते मजले, कमी होते सुरक्षिततेचे भान; दुर्घटनांचा धोका कायम

पूर्व उपनगरातील मानखुर्दमध्ये जीर्ण बहुमजली चाळ कोसळून 6 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे मुंबईतील जीर्ण झालेल्या बहुमजली चाळी आणि झोपड्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपूर्वी उभारलेल्या झोपड्यांवर किंवा इमारतींवर अतिरिक्त मजले उभारले जातात. .मात्र, या 'अतिरिक्त विकासा'चा भार मूळच्या बांधकामाला पेलवता येईल की नाही, याबाबत कोणताही विचार न करता केलेल्या आत्मघातकी कृतीमुळेच अशा दुर्दैवी घटना घडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईतील बहुतांशी वस्त्यांमध्ये, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढल्यावर जागा अपुरी ठरते. अशा वेळी गरजेनुसार, एक मजला वाढवला जातो. मग भविष्यात जसजशी गरज पडेल, तसे दोन, तीन किंवा चार मजलेही एकावर एक रचले जातात. यातील प्रत्येक बांधकामावेळी मजले वाढतात, मात्र मूळ बांधकामाचा पाया तसाच राहतो..जीर्ण होत जाणाऱ्या इमारतींबाबत दीर्घ अनुभव असलेल्या स्ट्रक्चरल इंजिनियर (संरचना अभियंता)च्या मते, कोणतीही इमारत अचानक कोसळत नाही. "कोणतीही जीर्ण इमारत एका रात्रीत कोसळत नाही. मुळात, याची सुरुवात जमिनीखालच्या पायाच्या बांधकामापासून होते. दरवर्षी पावसाळ्यात, घराच्या पायाखालची माती पाण्यामुळे सरकते. पाणी झिरपून बऱ्याचदा जमीन खचते. पायाच्या बांधकामाला भेगा पडतात आणि इमारत किंवा झोपडी कमकुवत व्हायला सुरुवात होते. .Thane News: ठाण्यात मोठी दुर्घटना! १० फूट खड्ड्यात कंटेनर कोसळला, चालकाची सुखरूप सुटका .दुसरीकडे, प्रत्येक नव्या मजल्यामुळे, घराच्या मूळ पायावर अतिरिक्त भार पडतो. हा अधिकचा भार पेलण्याची क्षमता मुळातच या पायामध्ये नसते" अशी तांत्रिक माहिती या अभियंत्याने दिली. खाडीच्या किनाऱ्यालगत, भराव टाकलेल्या दलदलीच्या जमिनीवर किंवा खोलगट भागांत उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांमध्ये घर कोसळण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात संभवतो. अशा ठिकाणी, सततच्या ओलाव्यामुळे विटांचे बांधकाम कमकुवत होते. आतल्या लोखंडी सळ्यांवर गंज चढतो आणि आतले लाकूडही खराब होऊन जाते. काही वर्षांनी पायाखालची मातीदेखील भुसभुशीत होते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे बांधकामाच्या पायावरचा ताण खूप वाढतो..दुसऱ्या एका स्ट्रक्चरल इंजिनियरने, दुर्लक्षित असलेल्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले."मुळात, या झोपड्या किंवा चाळी बांधताना बहुमजली बांधल्या गेल्या नव्हत्या. सुरुवातीला हे बांधकाम तळ मजल्यापर्यंतच मर्यादित होते. कालांतराने, यावर मजले चढवले गेले. मात्र यांचा पाया पूर्वीचाच आहे. त्यामुळे, आजचा अतिरिक्त भार पेलण्याची क्षमता या झोपड्यांमध्ये आणि चाळींमध्ये नाही" अशी प्रतिक्रिया या अभियंत्याने दिली..मुंबईतील बहुतांशी जुन्या इमारतींमध्ये असे प्रकार सर्रास आढळून येतात. या गंभीर समस्येचे जिवंत उदाहरण म्हणजे धारावी. माहिमच्या खाडीलगतच्या जमिनीवर भराव टाकून वसलेली धारावी वर्षानुवर्षे वाढत गेली आणि आशियातील सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. कुटुंबाचा आकार जसजसा वाढत गेला, तसे झोपडीवर एकेक मजले चढले. लघुउद्योगांची भरभराट झाली. इथल्या बहुतांशी वस्त्यांमध्ये लघुउद्योग, वर्कशॉप, वेअर हाऊस आणि कुटुंबाचे वास्तव्य या सगळ्या गोष्टी एकत्रच केल्या जातात. .या बहुद्देशीय वापरामुळे, मूळ बांधकामाच्या पायावर अतिरिक्त ताण निश्चितच येतो. यातूनच दुर्घटनेला आमंत्रण दिले जाते. हे टाळण्यासाठी, बांधकाम करताना पायाभरणी अत्यंत आवश्यक असते, असे मत अभियंत्याने व्यक्त केले. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यापूर्वी, इथल्या विविध परिसरातील मृदा, भूजल आणि जमिनीखालील खडकांबाबत सखोल अभ्यास सुरू आहे. या अभ्यासातील निरीक्षणांनुसार, प्रत्येक इमारतीसाठी पाया उभारला जाईल. काही ठिकाणी खोलवर असलेल्या खडकापर्यंत पाया खणावा लागेल. तर काही ठिकाणी राफ्ट फाऊंडेशन अथवा अन्य अभियांत्रिकी पर्याय उपयुक्त ठरू शकतील..Ambulance Fare: आता रुग्णवाहिकांमध्ये शासकीय भाडे, रुग्णांची लूट करणाऱ्यांना चाप; कसे असतील नवे दर?.भूजल पातळी, वॉटर प्रूफिंग, भूकंप अवरोधन प्रणाली आणि दीर्घकालीन मजबुती या सर्व बाबी विचारात घेऊनच बांधकामाचा आराखडा निश्चित करण्यात येणार आहे. "प्रत्यक्ष बांधकाम करताना, संपूर्ण धारावीसाठी एकच पर्याय उचित ठरणार नाही. इथे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन आहे. बांधकाम करताना त्यानुसार पर्याय निवडावे लागतील" अशी माहिती अभियंत्याने दिली. पुनर्विकास म्हणजे केवळ जुन्या बांधकामाच्या जागी नवे बांधकाम उभारणे नाही, ही बाब मानखुर्द दुर्घटनेमुळे अधोरेखित झाली आहे. वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या संरचनात्मक धोक्यांना संपवून, जमिनीच्या दर्जानुसार आणि भविष्यातील वापरानुसार बांधकाम करणे, म्हणजे खऱ्या अर्थाने पुनर्विकास होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.