मुंबई

Mumbai News: मुंबईच्या वस्त्यांमध्ये वाढते मजले, कमी होते सुरक्षिततेचे भान; दुर्घटनांचा धोका कायम

Mumbai slum structures: मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांवर धोक्याची टांगती तलवार आली आहे. अनधिकृत बांधकामांचा भार वाढत आहे. यामुळे सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Mumbai slum

Mumbai slum

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पूर्व उपनगरातील मानखुर्दमध्ये जीर्ण बहुमजली चाळ कोसळून 6 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे मुंबईतील जीर्ण झालेल्या बहुमजली चाळी आणि झोपड्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक वर्षांपूर्वी उभारलेल्या झोपड्यांवर किंवा इमारतींवर अतिरिक्त मजले उभारले जातात.

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