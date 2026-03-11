'फ्रीजमध्ये सापडशील', मैत्रिणी मस्करीत बोलायच्या; बॉयफ्रेंडच्या त्रासाने २४ वर्षीय डेंटिस्ट तरुणीने घेतला गळफास

Stuti Sonawane Death Case : मुंबईतील अँटॉप हिल परिसरात २४ वर्षीय डेंटिस्ट तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणी आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २४ वर्षीय स्तुती सोनावणे हिनं घरात गळफास घेत आत्महत्या केलीय. ती मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरीचं शिक्षण घेत होतं. अँटॉप हिल परिसरात ती आई-वडील आणि बहिणीसोबत राहत होती. आत्महत्येनंतर तिच्या खोलीत ६ पानी चिठ्ठी सापडली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी स्तुतीच्या प्रियकराला अटक केली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, स्तुतीच्या खोलीत आढळलेल्या सुसाइड नोटनुसार तिने बॉयफ्रेंडच्या छळाला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंद केला असून अधिक तपास सुरू आहे. स्तुतीच्या सुसाइड नोटमध्ये श्रद्धा वालकर हत्याकांड प्रकरणाचा उल्लेख आहे. श्रद्धाची हत्या तिचा प्रियकर आफताब पूनावालाने केली होती. तिच्या मृतदेहाचे तुकडे फ्रीजमध्ये सापडले होते..युद्धामुळे खाद्यतेल महाग! इराण-इस्रायल संघर्षाची धग स्वयंपाकघरापर्यंत; तेल डब्यांचे दर वाढले.स्तुतीने सुसाइड नोटमध्ये लिहिलंय की, बॉयफ्रेंडसोबतचं नातं बिघडलं होतं. तो सतत चारित्र्यावर संशय घेत होता आणि मानसिक छळ करत होता. बॉयफ्रेंडकडून होणाऱ्या त्रासाबद्दल स्तुतीने तिच्या मैत्रिणींना सांगितलं होतं. त्यावरून मैत्रिणी अनेकदा मस्करी करताना तू एक दिवस फ्रीजमध्ये सापडशील असं म्हणायच्या असाही उल्लेख केला आहे..अँटॉप हिल परिसरात स्तुती तिच्या आई-वडिलांसोबत रहायची. सोमवारी सकाळी ती ११ वाजेपर्यंत तिच्या खोलीतून बाहेर आली नाही. आई-वडिलांनी हाक मारूनही कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यानं खोलीचा दरवाजा तोडण्यात आला. तेव्हा स्तुती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली. कुटुंबियांनी तिला तात्काळ रुग्णालयात नेलं, मात्र उपचाराआधीच तिचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. ६ पानी सुसाइड नोट जप्त करण्यात आली असून सर्वांचे जबाब नोंदवण्यात येत आहेत..स्तुतीचा प्रियकर फजल मोहम्मद खान (31) याला लोअर परळमधून अटक केली आहे. न्यायालयाने फजल मोहम्मद खान याला एका दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावलीय. स्तुती सोनावणे आणि फजल खान यांची ओळखक एका डेटिंग अॅपवरुन झाली होती. त्यानंतर ते गेल्या वर्षभरापासून रिलेशनशिपमध्ये होते. मात्र दोघांमध्ये सतत काही ना काही कारणावरून वाद होत असत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.