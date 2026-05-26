Mumbai Bakari Eid Market : गेल्या काही दशकांतील सर्वात महागडी ईद! बोकडांच्या तीव्र टंचाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री; पाहा देवनारमधील सद्यस्थिती

मुंबई : ईद-उल-अझा (बकरी ईद) अवघ्या चार दिवसांवर आली असताना, आशियातील सर्वात मोठा पशुबाजार आणि कत्तलखाना असलेल्या मुंबईतील देवनार कत्तलखानामध्ये (Mumbai Bakra Eid goat price hike 2026) यंदा अत्यंत चिंताजनक चित्र पाहायला मिळत आहे. बाजारातील रिकाम्या गल्ल्या, चिंतेत असलेले खरेदीदार आणि गगनाला भिडलेले भाव यामुळे यंदाची ईद गेल्या काही दशकांतील सर्वात महागडी ठरण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे..बोकडांच्या तीव्र टंचाईमुळे किमती थेट दुप्पट झाल्या असून, सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागली आहे. दरवर्षी ईदच्या काळात देवनार बाजारात सुमारे ७०० कोटींची प्रचंड उलाढाल होते. मात्र, यंदा पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळित झाल्याने बाजारातील व्यवहार कमालीचे थंडावले आहेत..याबाबत अधिक माहिती देताना ‘मूलनिवासी मुस्लिम मंच’चे अध्यक्ष अंजुम इनामदार यांनी सांगितले की, या अभूतपूर्व मंदीमागे कडाक्याचे ऊन आणि वाहतुकीतील कडक निर्बंध ही मुख्य कारणे आहेत. मुंबईत येणाऱ्या प्राण्यांच्या गाड्यांना कथित ‘गोरक्षकांकडून’ त्रास दिला जात असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. रस्त्यावरील तपासणीची भीती आणि उष्णतेमुळे प्राण्यांचे होणारे मृत्यू यांमुळे वाहतूकदार मुंबईत येण्याचा धोका पत्कारण्यास तयार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..गरीब कुटुंबांवर आर्थिक ताणयंदा बाजारात ३० हजारांच्या खाली एकही बोकड उपलब्ध नाही. जे बोकड पूर्वी १५ ते १८ हजारांना मिळायचे, त्यांच्या किमती आता थेट दुप्पट झाल्या आहेत. यामुळे सणासाठी वर्षभर पैसे साठवणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय मुस्लिम कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. ज्यांचे बजेट २५ हजार होते, त्यांना आता ४० हजार खर्च करावे लागत आहेत किंवा अतिशय लहान प्राण्यावर समाधान मानावे लागत आहे..गाड्या अडवणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशपरिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी प्राण्यांची वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांना बेकायदेशीरपणे अडवणाऱ्या समाजकंटकांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. तसेच, यंदा प्राण्यांच्या ‘टॅगिंग’ नियमात शिथिलता देण्यात आली असून, देवनारमधील कत्तल शुल्क २०० वरून २० करण्यात आले आहे, अशी माहिती आमदार रईस शेख यांनी दिली. दरम्यान, या टंचाईचा फटका मुंबईलगतच्या शहरांतील बाजारपेठेलाही बसला असून, तिथेही बोकडांच्या किमतीत २० टक्के ते ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वाढलेले डिझेल दर, टोल आणि चाऱ्याचा खर्च यामुळे संपूर्ण राज्यातील पशुबाजार यंदा कमालीचा महागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.