तुमचा पुलवामा हल्ल्याशी संबंध, मुंबईत २१ वर्षीय तरुणीला डिजिटल अरेस्ट करत ३२ लाखांना गंडा; क्रिकेटरसह ७ जणांना अटक

Digital Arrest Case मुंबईतील एका २१ वर्षीय तरुणीला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तब्बल ३२ लाखांना लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी अंडर १९ क्रिकेटरसह ७ जणांना अटक केली आहे.
सूरज यादव
Updated on

मुंबईत गोरेगाव परिसरातील एका २१ वर्षीय तरुणीची ऑनलाइन फसवणूक करत तब्बल ३२ लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी वेगानं तपास करत आतापर्यंत ७ जणांना अटक केलीय. यात अंडर १९ क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूचा समावेश असून तो मुख्य आरोपी आहे. महाराष्ट्रासह परराज्यात पोलिसांनी कारवाई करत या प्रकरणातील आरोपींना अटक केली आहे. Mumbai Woman Duped in Digital Arrest Scam

