तुमचा पुलवामा हल्ल्याशी संबंध, मुंबईत २१ वर्षीय तरुणीला डिजिटल अरेस्ट करत ३२ लाखांना गंडा; क्रिकेटरसह ७ जणांना अटक

मुंबईत गोरेगाव परिसरातील एका २१ वर्षीय तरुणीची ऑनलाइन फसवणूक करत तब्बल ३२ लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी वेगानं तपास करत आतापर्यंत ७ जणांना अटक केलीय. यात अंडर १९ क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूचा समावेश असून तो मुख्य आरोपी आहे. महाराष्ट्रासह परराज्यात पोलिसांनी कारवाई करत या प्रकरणातील आरोपींना अटक केली आहे. Mumbai Woman Duped in Digital Arrest Scam.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, तरुणीला तुमचा पुलवामा हल्ल्यातील आरोपीशी संबंध असल्याचा खोटा आरोप केला. त्या आरोपाची चौकशीची जबाबदारी आमच्याकडे आहे. आम्ही पोलीस अधिकारी असून तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट केलं असल्याचं तरुणीला सांगितलं. यानंतर तिच्या मनात अटकेची भीती निर्माण केली..Nashik : अमेरिकेहून २ दिवसांपूर्वीच परतलेला, मित्रांसोबत फिरायला गेल्यावर अपघात; २४ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू.आरोपींनी तरुणीला डिजिटल अरेस्ट करताना बनावट एफआयआर, अरेस्ट वॉरंट आणि सरकारी कागदपत्रेही ऑनलाइन पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर ११ ते १७ फेब्रुवारी या काळात तरुणीकडून तब्बल ३२ लाख ६९ हजार ९९७ रुपये वेगवेगळ्या खात्यांवर ट्रान्सफर करून घेतलो. ३२ लाख रुपये पाठवल्यानंतर तरुणीला आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात आलं..ऑनलाइन फसवणूक प्रकरणी पोलिसांनी नांदेडमधून ४ आरोपींना अटक केली तर आता आणखी तिघांना गुजरातमधून ताब्यात घेण्यात आलंय. या तिघांची नावे ऋषी अरोते, हर्ष पांचाळ, निखिल तिवारी अशी आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात ७ जणांना अटक झालीय. तर मुख्य आरोपी ऋषी अरोते आहे. तो अंडर १९ क्रिकेटर असून सायबर ठगांच्या गँगला बँक खाती पुरवण्याचं काम करायचा..गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणुकीचे अनेक गुन्हे दाखल होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आवाहन केलंय की, पोलीस किंवा सरकारी संस्था फोनवर पैसे मागत नाहीत. तसंच डिजिटल अरेस्ट नावाची कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया नाही. एखादा कॉल संशयास्पद वाटल्यास 1930 सायबर हेल्पलाईनवर तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आलंय.