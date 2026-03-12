Mumbai Doctor Case Shocks Antop Hill Residents

Mumbai Doctor Case : 'तुझा पुरुषी अहंकार आता तरी..'; मुंबईतील डॉक्टर तरुणीने घेतला गळफास, 6 पानांच्या सुसाईड नोटमध्ये काय? स्तुतीसोबत असं का वागला प्रियकर फैजुल खान?

Mumbai Doctor Case Shocks Antop Hill Residents : मुंबईच्या अँटॉप हिलमध्ये २४ वर्षीय डॉक्टर तरुणीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीये. तिने सहा पानी सुसाईड नोटमध्ये प्रियकरावर गंभीर आरोप केले असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Mumbai Doctor Case : मुंबईतील अँटॉप हिल परिसरात ८ मार्च रोजी एका २४ वर्षीय डॉक्टर तरुणीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीये. तरुणीने आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपवल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे. आत्महत्येपूर्वी तिने सहा पानांची सुसाईड नोट लिहून आपली वेदना व्यक्त केली आहे.

