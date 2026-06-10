Mumbai Accident: मुंबईत बेस्ट बसचा पुन्हा अपघात, रस्ता ओलांडणाऱ्या दोघांना उडवलं, थरार CCTVमध्ये कैद

मुंबई : दादर येथे नुकतेच बेस्टच्या इलेक्ट्रिक बसचा मोठा अपघात घडला होता. या घटनेत अनेक जण जखमी झाले असून काहींचा मृत्यू झाला होता. मुंबईत बेस्ट बस अपघाताची ही घटना ताजी असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदिवलीतील पोईसर डेपोजवळ सोमवार (ता. ८) रोजी सकाळच्या सुमारास बेस्टचा अपघात झाला. गोराई डेपोतून 'ईव्ही ट्रान्स (महाराष्ट्र)' द्वारे चालवली जाणारी ही बस बोरिवली ते कांदिवली स्टेशन अशा 'A-277/38' मार्गावर धावत होती. अचानक या बसने दोघांना उडवलं असून ते जखमी झाले आहेत. गोराई डेपोच्या या बस अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे..Dadar Accident: हॅण्डब्रेक काढताच बस भरधाव सुटली; चालकाचा धक्कादायक दावा, तांत्रिक बिघाड की मानवी चूक? दादर बस दुर्घटनेचं गूढ वाढलं.मुंबई कांदिवलीतील पोईसर डेपोजवळ झालेल्या अपघातात 24 वर्षीय सोनम मौर्य आणि आदर्श यादव जखमी झाले. सोनम यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्या आयसीयूमध्ये बेशुद्ध आहेत. दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून या अपघाताचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत. मात्र या घटनेमुळे सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..भरधाव कारची टेम्पोला धडकमाजिवडा उड्डाणपुलावर भरधाव कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या टेम्पोला मागून धडक दिल्याने एका महिलेस दुखापत झाली. सिद्धी परब यांनी राबोडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्या शनिवारी (ता. ६) आई शितल परब व आत्या अपर्णा परब यांच्यासह बाळकूम येथे जात असताना हा अपघात झाला. वारंवार सूचना देऊनही चालक वेगाने वाहन चालवत होता, असे तक्रारीत नमूद केले आहे. या धडकेमुळे अपर्णा परब यांना दुखापत झाली आहे..Mumbai: तानसा नदीवरील जुन्या पुलाच्या दुरुस्तीला संथ गती; भरती-ओहोटी व दलदलीमुळे कामात अडथळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.