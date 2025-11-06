Mumbai News: पोलिसांचे कपडे घालायचा अन्...मुंबईत बनावट 'क्राइम ब्रांच ऑफिसर' पक्याला अटक, काय आहे प्रकरण?

मुंबई: बांगुर नगर पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली, जो स्वतःला गुन्हे शाखेचा वरिष्ठ अधिकारी सांगून लोकांना धमकावत आणि फसवत होता. आरोपी प्रकाश ज्ञानदेव जाधव (वय ४१), उर्फ 'पक्या', हा मालवणीतील अंबुजवाडीचा रहिवासी आहे..लॉजमध्ये तोतयागिरी, कर्मचाऱ्यांना धमकीपोलिसांच्या माहितीनुसार, जाधवने मीरा रोडवरील एका लॉजमध्ये स्वतःला क्राइम ब्रांचचा वरिष्ठ अधिकारी म्हणून सादर केले. तपासणीच्या नावाखाली तो तिथे एक रात्र राहिला. बिल भरायला नकार देताना त्याने कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्याची मागणी केली आणि न दिल्यास 'सरकारी कारवाई'ची धमकी दिली..Mumbai Monorail: मोनोरेलचा ट्रायल रनदरम्यान अपघात! मग नियमित प्रवासी सेवेचं काय? सिग्नल फेल की सिस्टम फेल? मुंबईकरांचा सवाल.सीसीटीव्हीच्या आधारे ओळख, गोरेगावात अटकलॉज व्यवस्थापनाला संशय वाटल्याने त्यांनी पोलिसांत तक्रार नोंदवली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने अधिकाऱ्यांनी जाधवची ओळख पटवली आणि गोरेगाव येथून त्याला ताब्यात घेतले..तपासात उघड झाले की, तो कोणत्याही सरकारी विभागात कार्यरत नाही. काही काळापासून तो पोलिस वर्दी घालून नागरिकांना फसवत आणि धमकावत होता..न्यायालयीन कोठडी, जनतेला सावधानतेचे आवाहनआरोपीला न्यायालयात हजर केल्यावर न्यायाधीशांनी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कोणी पोलिस अधिकारी असल्याचा दावा करत असेल, तर त्याची ओळख काळजीपूर्वक तपासावी. संशयित हालचाली आढळल्यास त्वरित पोलिस हेल्पलाइनवर माहिती द्यावी..Mumbai News: पुलाचे काम रखडले! घाटकोपरमध्ये पाच वर्षांपासून दुर्लक्ष; रहिवाशांची गैरसोय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.