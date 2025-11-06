मुंबई

Mumbai News: पोलिसांचे कपडे घालायचा अन्...मुंबईत बनावट 'क्राइम ब्रांच ऑफिसर' पक्याला अटक, काय आहे प्रकरण?

Fake Crime Branch Officer Case in Mumbai : पोलिसांच्या वेशात फसवणूक करणारा अंबुजवाडीचा रहिवासी अटकेत, लोकांना घाबरवून सरकारी कारवाईची धमकी द्यायचा.
Mumbai crime news

Mumbai crime news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई: बांगुर नगर पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली, जो स्वतःला गुन्हे शाखेचा वरिष्ठ अधिकारी सांगून लोकांना धमकावत आणि फसवत होता. आरोपी प्रकाश ज्ञानदेव जाधव (वय ४१), उर्फ 'पक्या', हा मालवणीतील अंबुजवाडीचा रहिवासी आहे.

crime
Mumbai

