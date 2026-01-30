Mumbai Crime : मुंबईत खळबळ ! परदेशी महिलेकडील ६६ लाखांची रक्कम लुटली, आरोपी नकली पोलिस बनून आले अन्...

Mumbai Fake Police Robbery: दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरात एका केनियाई महिलेला ६६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम लुटणाऱ्या ४८ वर्षीय पुरूषाला पोलिसांनी अटक केली आहे. सुरेश रंगनाथ चव्हाण असे या आरोपीचे नाव असून त्याला बुधवारी ठाणे येथील त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली. त्याचा साथीदार अद्याप फरार आहे..फसवणूक कशी झाली?ही घटना २१ जानेवारी रोजी एमजी रोडवरील अलाना सेंटर इमारतीजवळ घडली. सुमय्या मोहम्मद अब्दी ही २६ वर्षीय केनियाची नागरिक असलेली महिला टॅक्सीने प्रवास करत असताना पोलिस अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन पुरूषांनी तिला थांबवले. तपासणीच्या बहाण्याने त्यांनी ६६ लाखांची रोख रक्कम असलेल्या दोन बॅगा जप्त केल्या. त्यानंतर त्यांनी महिलेला अधिक तपासासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्यात जाण्यास सांगितले आणि मोटारसायकलवरून पळून गेले..Nashik Crime : बसस्थानकांवरील महिला प्रवाशांचे दागिने चोरणारी 'लेडी चोर' जेरबंद; सीसीटीव्हीमुळे फुटले बिंग.असा पकडला आरोपीतक्रारीनंतर, माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३१८(४) सह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तांत्रिक देखरेखीसाठी एक विशेष पथक तयार केले आणि ६० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज स्कॅन केल्यानंतर, ठाण्यातील आझाद नगर येथे चव्हाणला अटक केली. .जास्त रक्कम जप्त आरोपींकडून पोलिसांनी ७९.३५ लाख रुपये रोख जप्त केले, जे तक्रारीत नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अतिरिक्त पैसे इतर कोणत्याही समान गुन्ह्यांशी जोडलेले आहेत का याचा तपास सुरू आहे. गुन्ह्यात वापरलेली मोटारसायकल देखील जप्त करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.