Mumbai Crime : मुंबईत खळबळ ! परदेशी महिलेकडील ६६ लाखांची रक्कम लुटली, आरोपी नकली पोलिस बनून आले अन्...

Foreign Woman Looted : पोलिसांनी ६० सीसीटीव्ही फुटेज तपासून ठाण्यातून मुख्य आरोपी सुरेश चव्हाणला अटक केली.आरोपीकडून ७९.३५ लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले असून रक्कम अधिक असल्याने तपास वाढवण्यात आला आहे.
Mumbai Fake Police Robbery: दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरात एका केनियाई महिलेला ६६ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम लुटणाऱ्या ४८ वर्षीय पुरूषाला पोलिसांनी अटक केली आहे. सुरेश रंगनाथ चव्हाण असे या आरोपीचे नाव असून त्याला बुधवारी ठाणे येथील त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली. त्याचा साथीदार अद्याप फरार आहे.

