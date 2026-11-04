मुंबई

मुंबईतली ६ हजार रुपये भाड्याची खोली, पाय दुमडून झोपावं लागतं; अख्खं कुटुंब राहतं, VIDEO VIRAL

Mumbai Rental Room Video: सहा हजार रुपये भाडं असलेल्या एका खोलीत कुटुंब कसं राहतं याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या खोलीतच बाथरूम, किचन आणि फ्रीजही ठेवण्यात आला आहे.
Mumbai Rental Room Video

Mumbai Rental Room Video

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Mumbai Rental Room Video: सहा हजार रुपये भाडं असलेल्या एका खोलीत कुटुंब कसं राहतं याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या खोलीतच बाथरूम, किचन आणि फ्रीजही ठेवण्यात आला आहे. मुंबई म्हटलं की मोठ्या इमारती, चमकदार रस्ते आणि स्वप्नांची नगरी असं चित्र डोळ्यांसमोर येतं. अनेक जण कामाच्या शोधात मुंबईत येतात. स्वप्नांची नगरी असलेल्या या शहराचा झगमगाटही डोळे दिपवून टाकणारा आहे. पण या शहरात राहणं सामान्य माणसासाठी तितकंच कठीणसुद्धा आहे.

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