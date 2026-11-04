मुंबईतली ६ हजार रुपये भाड्याची खोली, पाय दुमडून झोपावं लागतं; अख्खं कुटुंब राहतं, VIDEO VIRAL

Mumbai Rental Room Video: सहा हजार रुपये भाडं असलेल्या एका खोलीत कुटुंब कसं राहतं याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या खोलीतच बाथरूम, किचन आणि फ्रीजही ठेवण्यात आला आहे. मुंबई म्हटलं की मोठ्या इमारती, चमकदार रस्ते आणि स्वप्नांची नगरी असं चित्र डोळ्यांसमोर येतं. अनेक जण कामाच्या शोधात मुंबईत येतात. स्वप्नांची नगरी असलेल्या या शहराचा झगमगाटही डोळे दिपवून टाकणारा आहे. पण या शहरात राहणं सामान्य माणसासाठी तितकंच कठीणसुद्धा आहे. .सहा हजार रुपये भाडं असलेल्या एका खोलीत कुटुंब कसं राहतं याचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या खोलीचं भाडं महिन्याला ६ हजार रुपये असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. भंवरलाल विश्नोई नावाच्या कंटेंट क्रिएटरने हा व्हिडीओ शूट केलाय. त्यात मोहनीश नावाच्या एका व्यक्तीच्या घरी तो गेला आहे. मोहनीश यांच्या खोलीत गेल्यानंतर एवढ्याशा जागेत झोपता कसं? असा प्रश्न विचारला. त्यावर मोहनीश यांनी तिथं झोपून दाखवलं. त्यांना पाय पूर्ण सरळ करता येत नाहीत इतकी ती खोली लहान आहे..पाकड्याचं थोबाड फोडलं! भारतीय बॉक्सरने सामन्यापूर्वीच पाकिस्तानी खेळाडूच्या कानाखाली जाळ काढला Video Viral.बाथरूम, किचन आणि फ्रीजखोलीत झोपण्यासाठी जागा इतकी कमी आहे की मोहनीश यांना पाय दुमडून झोपावं लागतं. पाय सरळ करायचे असतील तर ते भिंतीला टेकवून ठेवावे लागतात. विशेष म्हणजे, याच छोट्या जागेत बाथरूम, झोपण्याची जागा, स्वयंपाकघर आणि फ्रिजही ठेवण्यात आला आहे..मोहनीश यांनी घरातील जागेचा वापर कसा केलाय तेही व्हिडीओमध्ये दिसतं. मुलं दरवाजाच्या बाजूला झोपतात. त्यामुळे सकाळी शाळेत जाताना त्यांना बाहेर पडण्यासाठी अडचण येत नाही. एवढ्याशा जागेत संपूर्ण कुटुंबाला राहावं लागत असल्याचं पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे..केवळ खोलीच लहान नाही तर घरापर्यंत जाणारा रस्ताही खूप अरुंद आहे. भंवरलाल यांनी या रस्त्याचाही व्हिडीओ केला आहे. या वाटेवरून दोन व्यक्तींना एकाच वेळी चालता येत नाही. एकाला पुढे आणि दुसऱ्याला मागे चालावं लागतं. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.