Tukaram Mundhe Action : चर्चगेटच्या प्रसिद्ध के. रुस्तुम कुल्फी सेंटरचा परवाना निलंबित, मुंढेंच्या धडक कारवाईने खळबळ; मुंबई, नागपूर, धुळ्यातील हॉटेल्समध्ये FDA ला काय सापडलं?

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुरू केलेल्या 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील चर्चगेट येथील तब्बल ८८ वर्षे जुन्या आणि प्रसिद्ध के. रुस्तुम अँड कंपनी कुल्फी सेंटरचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्पुरता निलंबित करण्यात (K Rustom Kulfi food safety violations) आला आहे..एफडीएच्या तपासणीदरम्यान आस्थापनामध्ये गंभीर स्वच्छतेच्या त्रुटी आढळून आल्या. तपासणीदरम्यान आईस्क्रीम पार्लरमध्ये जिवंत उंदीर, माश्यांचा वावर, कोल्ड चेन व्यवस्थेत बिघाड तसेच मुदत संपलेली खाद्य उत्पादने आढळल्याने अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर एफडीएने तत्काळ कारवाई करत परवाना निलंबित केला..अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्या निर्देशानुसार ही धडक कारवाई करण्यात आली. अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला असून, राज्यभरातील हॉटेल आणि खाद्य व्यावसायिकांमध्ये यामुळे खळबळ उडाली आहे..Tukaram Mundhe Action : तुकाराम मुंढेंचा दणका! आता किराणा दुकानांतून सुटे खाद्यतेल अन् विनालेबल फरसाण गायब; व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले.दरम्यान, परवाना निलंबित झाल्यानंतरही बुधवारी दिवसभर के. रुस्तुम अँड कंपनीमध्ये विक्री सुरू असल्याची माहिती समोर आली. याबाबत एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास बाब आणून दिल्यानंतर सायंकाळी पुढील कारवाई करण्यात आली. मात्र, आस्थापनाच्या व्यवस्थापनाने एफडीएच्या निरीक्षणांशी असहमती दर्शवत तपासणीत कोणतीही गंभीर त्रुटी आढळली नसल्याचा दावा केला असून, त्यामुळे व्यवसाय सुरू ठेवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे..दरम्यान, 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत राज्यातील इतर ठिकाणीही एफडीएने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नागपूरमधील पांचपावली परिसरातील श्री हिरा स्वीट्स येथे तपासणीदरम्यान मेलेला उंदीर आढळला. विशेष म्हणजे, मृत उंदराच्या शेजारीच अन्नपदार्थांचे उत्पादन सुरू असल्याचे आढळून आल्याने संबंधित आस्थापनाचाही परवाना निलंबित करण्यात आला..FDA Raid Sinnar Milk Powder Seizure : सिन्नरच्या पुतळेवाडीत एफडीएची मोठी धाड! तब्बल 12 तास चालली कारवाई; भेसळीसाठीची 17 लाखांची दूध पावडर जप्त, 23 वर्षीय तरुण ताब्यात.तसेच धुळे येथील हॉटेल पाटीलवाडामध्ये आवश्यक परवान्याशिवाय अन्न व्यवसाय सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने ७ जुलै रोजी त्या आस्थापनाचा परवानाही निलंबित करण्यात आला आहे..एफडीएच्या माहितीनुसार, राज्यभरात आतापर्यंत १६ हॉटेल्स व धाब्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १० आस्थापनांना स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत..नागरिकांना शुद्ध, सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' ही विशेष मोहीम सुरू असून, पुढील काळातही अशा धडक तपासण्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.