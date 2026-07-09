मुंबई

Tukaram Mundhe Action : चर्चगेटच्या प्रसिद्ध के. रुस्तुम कुल्फी सेंटरचा परवाना निलंबित, मुंढेंच्या धडक कारवाईने खळबळ; मुंबई, नागपूर, धुळ्यातील हॉटेल्समध्ये FDA ला काय सापडलं?

Mumbai FDA suspends K Rustom Kulfi Centre : मुंबईतील प्रसिद्ध के. रुस्तुम अँड कंपनी कुल्फी सेंटरवर एफडीएने स्वच्छता व अन्न सुरक्षा त्रुटी आढळल्यानंतर परवाना तात्पुरता निलंबित केला. राज्यभर 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत कारवाई सुरू आहे.
K Rustom Kulfi licence suspended by FDA

K Rustom Kulfi licence suspended by FDA

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : राज्यातील नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळावे यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुरू केलेल्या 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील चर्चगेट येथील तब्बल ८८ वर्षे जुन्या आणि प्रसिद्ध के. रुस्तुम अँड कंपनी कुल्फी सेंटरचा अन्न व्यवसाय परवाना तात्पुरता निलंबित करण्यात (K Rustom Kulfi food safety violations) आला आहे.

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