मुंबई

Mumbai News: दिल्लीतील अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड सतर्क, हॉटेलांवर 'अग्निशमन'ची करडी नजर

Mumbai Fire Brigade: दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर मुंबई फायर ब्रिगेड अर्लट मोडवर आले आहे. आता सर्व हॉटेलांवर अग्निशमनची करडी नजर असणार आहे.
Mumbai Fire Brigade

Mumbai Fire Brigade

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या भीषण अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड (अग्निशामक दल) सतर्क झाले आहे. शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब्ज आणि बारच्या अग्निसुरक्षेबाबत कडक पावले उचलण्यात येत असून, आता या प्रतिष्ठानांची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता 'सरप्राइज व्हिजिट' (आकस्मिक तपासणी) केली जाणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांत शहरात राबवलेल्या विशेष मोहिमेत ४२८ हून अधिक ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १७ प्रतिष्ठानांना सूचना देण्यात आल्या असून ५८ जणांवर थेट कारवाई करण्यात आली आहे.

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