Mumbai News: दिल्लीतील अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड सतर्क, हॉटेलांवर 'अग्निशमन'ची करडी नजर

मुंबई : दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या भीषण अग्निकांडानंतर मुंबई फायर ब्रिगेड (अग्निशामक दल) सतर्क झाले आहे. शहरातील हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब्ज आणि बारच्या अग्निसुरक्षेबाबत कडक पावले उचलण्यात येत असून, आता या प्रतिष्ठानांची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता 'सरप्राइज व्हिजिट' (आकस्मिक तपासणी) केली जाणार आहे. गेल्या तीन महिन्यांत शहरात राबवलेल्या विशेष मोहिमेत ४२८ हून अधिक ठिकाणांची तपासणी करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १७ प्रतिष्ठानांना सूचना देण्यात आल्या असून ५८ जणांवर थेट कारवाई करण्यात आली आहे..उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत आगीच्या घटना वाढण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊन अग्निशामक दलाने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत शहरातील संवेदनशील व गर्दीच्या ठिकाणांची तपासणी केली. यात व्यावसायिक इमारती आणि सार्वजनिक प्रतिष्ठानांचा समावेश होता. या तपासणीत अग्निसुरक्षेच्या त्रुटी आढळलेल्या १७ व्यवस्थापनांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. २०२५ मध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागतापूर्वी फायर ब्रिगेडने २,७७१ हॉटेल, रूफटॉप रेस्टॉरंट्स आणि क्लब्सचे ऑडिट केले होते, ज्यामध्ये १९० जणांवर थेट कारवाई केली होती..Mumbai Local: दोन महिन्यांत ३० कोटी दंड वसूल, रेल्वेतील विनातिकीट प्रवाशांवरील कारवाईला यश.कठोर कायदेशीरआकस्मिक तपासणीदरम्यान अधिकारी इमारतीमधील फायर फायटिंग सिस्टम, सिलिंडर्सची उपलब्धता, गॅस सिलिंडरची साठवणूक आणि आपत्कालीन मार्गाची पाहणी करणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 'महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अँड लाईफ सेफ्टी मेजर्स अॅक्ट' अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अग्निशामकने दिला आहे..प्रत्येक आस्थापनेने अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन करावे. खास करून हॉटेलचालकांनी आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना अग्निसुरक्षेचे धडे द्यावेत. याबाबत हॉटेलच्या संघटनांशी पत्रव्यवहार केला असून अग्निसुरक्षेचे पालन करण्याची निर्देश त्यांना दिले आहेत. - रवींद्र आंबुलगेकर, प्रमुख अधिकारी, मुंबई अग्निशमन.Mumbai Crime: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल, महिलेची १५ लाखांना फसवणूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.