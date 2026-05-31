Mumbai Water Metro: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! पहिली वॉटर मेट्रो दाखल, प्रवासी सेवेत कधी उतरणार?

मुंबई : मुंबईत दिवसेंदिवस वाहतूक कोंडी वाढत चालली आहे. ही कोंडी कमी करण्यासाठी तसेच प्रवाशांचा प्रवास आणखी सुसाट आणि आरामदायी करण्यासाठी प्रशासनाकडून नवनवीन योजना सुरु केल्या जातात. रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प सुरु केला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मोठे यश मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बृहन्मुंबईला जलमार्गांनी जोडण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या महत्त्वाकांक्षी वॉटर मेट्रो प्रकल्प सुरु करण्यात आला. या प्रकल्पातील पहिली 'कॅन्डेला पी-१२ इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल' फेरी मुंबईत दाखल झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत, वॉटर मेट्रो १६ नवीन जलमार्गांवर धावणार आहे..Jalna Water Crisis : पाण्यासाठी मोजावे लागतायत 50 रुपये! नदीकाठची गावं ऐन उन्हाळ्यात तहानलेली; जालन्यातील धक्कादायक वास्तव समोर.सुरुवातीला गेटवे ऑफ इंडिया-अलिबाग आणि मांडवा-वर्सोवा-माढ या दोन मार्गांवर सेवा सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती आहे. यानंतर, सेवेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पामुळे रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कवरील ताण कमी होणार असून प्रवासाचा वेळ देखील कमी होणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई महानगर प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळणार आहे..मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, ही फेरी सध्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमध्ये सीमाशुल्क मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. जलवाहतुकीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. तर येत्या काही वर्षांत मुंबईत २१ विद्यमान आणि १६ नवीन जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत..Mumbai News: मुंबईतील २५० अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा, महापालिकेची धडक मोहीम.फेरी चाचणी कधी होणार?सीमाशुल्क मंजुरी मिळाल्यानंतर फेरीची चाचणी घेतली जाणार आहे. ही चाचणी यशस्वीरित्या पार पडल्यास ही फेरी सेवा प्रवासी सेवेसाठी सुरु केली जाणार आहे. ही बोट वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यातही सुरक्षित प्रवास करू शकते, असा कंपनीचा दावा आहे..११ इलेक्ट्रिक फेऱ्यांचा समावेशमुंबई प्रकल्पासाठी एकूण ११ कॅन्डेला पी-१२ फेऱ्यांची ऑर्डर देण्यात आली आहे. या हाय-स्पीड इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉइल फेऱ्या ताशी ४० किलोमीटर वेगाने प्रवास करू शकतात. यामध्ये एका वेळी ३० प्रवासी प्रवास करू शकणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ६,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे..Mumbai: दुधासाठी चिमुकला रडला, दारुड्या बापाचा संताप पेटला, रागात मुलाला अमानुष मारहाण, दरवाजावर धाडकन आपटलं अन्...; मुंबईत खळबळ.१८ शहरांमध्ये वॉटर मेट्रो सुरू होणारकेंद्र सरकारने देशभरातील इतर १८ शहरांमध्ये अशाच प्रकारची सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात, श्रीनगर, पाटणा, वाराणसी, अयोध्या आणि प्रयागराज येथे वॉटर मेट्रो सुरू केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात, आसाममधील तेजपूर आणि दिब्रुगडसह इतर शहरे देखील या नेटवर्कशी जोडली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.