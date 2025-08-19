मुंबई

Mumbai Flood Alert: बापरे! मुंबईत महापूर येणार? मिठी नदीने गाठली धोक्याची पातळी, कुर्ल्यातील निवासी भागात पाणी, व्हिडिओ पाहा

Mithi River at Danger Level: Kurla Residents on High Flood Alert | मुंबईत मुसळधार पावसाने मिठी नदी धोक्याच्या पातळीवर. कुर्ल्यातील क्रांती नगरात पाणी शिरण्याची शक्यता, NDRF तैनात, नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा.
Floodwater rises near Kurla railway station as heavy Mumbai rain pushes the Mithi River above danger level, increasing flood risk in residential areas
मुंबईत मुसळधार पावसाने कहर केला असून, मिठी नदीने धोक्याची पातळी गाठली आहे. कुर्ला येथील क्रांती नगर आणि कुर्ला पूल परिसरात पाणी शिरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा जारी केला असून, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दल (NDRF) ची टीम घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांना जवळच्या शाळेत आश्रय घेण्याचे आवाहन केले आहे, जिथे अन्न आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.

