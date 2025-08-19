Mumbai Flood Alert: बापरे! मुंबईत महापूर येणार? मिठी नदीने गाठली धोक्याची पातळी, कुर्ल्यातील निवासी भागात पाणी, व्हिडिओ पाहा

मुंबईत मुसळधार पावसाने कहर केला असून, मिठी नदीने धोक्याची पातळी गाठली आहे. कुर्ला येथील क्रांती नगर आणि कुर्ला पूल परिसरात पाणी शिरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा जारी केला असून, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दल (NDRF) ची टीम घटनास्थळी तैनात करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांना जवळच्या शाळेत आश्रय घेण्याचे आवाहन केले आहे, जिथे अन्न आणि पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. .पावसाने मुंबईला झोडपलेगेल्या 24 तासांत मुंबईत 200 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे. पूर्व उपनगरातील विखरोळी येथे सर्वाधिक 255.5 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे रस्त्यांवर पाणी साचून अनेक भागात तलावासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बोरीवली, अंधेरी, सायन, दादर आणि चेंबूर यासारख्या भागांत रात्रभर मुसळधार पाऊस कोसळला, आणि सकाळीही पावसाचा जोर कायम आहे. कमी उंचीच्या भागांमध्ये, विशेषतः गांधी मार्केट येथे, पाणी साचण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. भारतीय हवामान खात्याने (IMD) मंगळवारी मुंबई आणि आजूबाजूच्या शहरांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला असून, काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे..कुर्ला रेल्वे स्टेशन परिसरात पाणीच पाणीकुर्ला रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर पाणी गुडघ्यापर्यंत साचले आहे. यामुळे प्रवाशांना आणि स्थानिक नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मिठी नदीच्या पाण्याच्या पातळीत सातत्याने वाढ होत असल्याने क्रांती नगरातील निवासी भागात पाणी शिरण्याची भीती वाढली आहे. प्रशासनाने या भागातील नागरिकांना सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. “मिठी नदीचे पाणी क्रांती नगरात शिरण्याची शक्यता आहे. कृपया जवळच्या शाळेत आश्रय घ्या,” असे मुंबई पोलिसांनी जाहीर केले आहे..Mumbai Rain: मुंबई बुडतेय का? मुसळधार पावसामुळे जनजीवन ठप्प, रस्ते-रेल्वे-हवाई सेवा विस्कळीत, नागरिक हैराण... फोटोतून पाहा भीषणता!.शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टीमुसळधार पावसामुळे आणि हवामान खात्याच्या रेड अलर्टमुळे मुंबईतील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना मंगळवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पालकांना आपल्या मुलांना सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पाणी साचलेल्या रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रवासात अडथळे येत आहेत, त्यामुळे नागरिकांना आवश्यकता नसल्यास घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.प्रशासन सतर्क, NDRF तैनातमुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सतर्क झाल्या असून, पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. मिठी नदीच्या काठावर राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. NDRF च्या पथकांनी कुर्ला आणि आसपासच्या भागात तळ ठोकला असून, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार आहे. BMC ने नाल्यांची आणि गटारांची साफसफाई तातडीने सुरू केली आहे, जेणेकरून पाण्याचा निचरा जलद होऊ शकेल..नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहनमुंबई पोलिस आणि BMC ने नागरिकांना नदीकाठ आणि कमी उंचीच्या भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. “पावसाचा जोर कायम आहे. कृपया सुरक्षित राहा आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा,” असे BMC च्या अधिकाऱ्याने सांगितले. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्कासाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत.मुंबईकरांनी या संकटाच्या वेळी एकजुटीने आणि सावधगिरीने परिस्थितीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. पावसाचा जोर कमी होईपर्यंत प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करणे आणि सुरक्षित राहणे महत्त्वाचे आहे..Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाचा कहर, पुढील १० तास धोक्याचे; लोकल सेवा विस्कळीत, विमान उड्डाणांवर परिणाम, शाळा- महाविद्यालयांना सुट्टी\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.