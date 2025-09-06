Mumbai Police : गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी मुंबईत 84 रस्ते बंद; तब्बल 4 हजार पोलिसांचा बंदोबस्त, 32 रस्त्यांवर मालवाहतूक वाहनांना बंदी

मुंबई : आज अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत गणेश विसर्जन मिरवणुका (Mumbai Ganesh Visarjan) मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहेत. यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी वाहतूक विभागाने (Transport Department) व्यापक नियोजन केले आहे..वाहतुकीवर निर्बंधशनिवारपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत ८४ रस्ते पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय, ११२ ठिकाणी नो पार्किंग झोन घोषित करण्यात आले असून, १६ रस्ते एकदिशा मार्ग करण्यात आले आहेत. तसेच ३२ रस्त्यांवर मालवाहतूक वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे..दक्षिण मुंबईतील ३९ रस्त्यांसह एकूण ८४ रस्ते बंददक्षिण मुंबईतील ३९ रस्त्यांसह एकूण ८४ रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. केवळ दक्षिण मुंबईतच ४१ ठिकाणी पार्किंगला मनाई केली आहे. गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, मालाड मालवणी टी-जंक्शन आणि पवई गणेश घाट या प्रमुख विसर्जन ठिकाणी विशेष वाहतूक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. भाविकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन या ठिकाणी पोलिसांचे विशेष पथक तैनात राहणार आहे..पोलिसांचा कडक बंदोबस्तवाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी ४ हजार वाहतूक पोलिस तैनात राहतील. त्यांना मदतीसाठी ट्रॅफिक वॉर्डन, होमगार्ड, नागरी संरक्षण दल, एनएसएस स्वयंसेवक आणि सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते हजर असतील..नागरिकांना आवाहनपोलिस सहआयुक्त अनिल कुंभारे यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे आणि सहकार्य करावे. दक्षिण मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनचालकांनी सागरी किनारा मार्गाचा पर्याय वापरावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.