Mumbai Video Viral: गणपती विसर्जनादरम्यान तरुण वाहून गेला... वसई-विरार खाडीतील धक्कादायक घटना, व्हिडिओ पाहा

गणेशोत्सवाच्या उत्साहात बुडालेल्या वसई-विरार परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. चिक्कल डोंगरी खाडी परिसरात गणपती विसर्जनादरम्यान एक तरुण पाण्यात वाहून गेल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये खळबळ उडवली आहे. या हादस्याने गणेशोत्सवाच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे..काय घडले चिखल डोंगरीत?वसई-विरारच्या पश्चिम भागातील चिखल डोंगरी खाडी परिसरात गणपती विसर्जनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक जमले होते. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, एक तरुण गणपती मूर्ती विसर्जनासाठी खाडीच्या पाण्यात उतरला. मात्र, खाडीतील जोरदार प्रवाह आणि खोल पाण्यामुळे तो पाण्यात वाहून गेला. त्याचा साथीदार गणपती मूर्ती हातात घेऊन केवळ बघत राहिला, असे व्हायरल व्हिडिओत दिसत आहे. या घटनेने उपस्थित भाविकांमध्ये गोंधळ उडाला..Viral Video: भक्तीची ताकद की गणरायाचा चमत्कार? पाण्याचा मोठा प्रवाह, तरीही विसर्जनावेळी मूर्ती वाहून गेलीच नाही, पाहा व्हिडिओ.व्हायरल व्हिडिओ आणि खळबळसोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत हा हृदयद्रावक प्रसंग स्पष्टपणे दिसत आहे. व्हिडिओत एक तरुण पाण्यात बुडताना दिसत असून, त्याचा साथीदार हतबल होऊन किनाऱ्यावर उभा आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी स्थानिक प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खाडी परिसरात विसर्जनासाठी योग्य सुरक्षा व्यवस्था का नव्हती, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. या घटनेने गणेशोत्सवातील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे..स्थानिक प्रशासनावर टीकाया घटनेने स्थानिक प्रशासनाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गणेशोत्सवात मोठ्या संख्येने भाविक खाडी परिसरात विसर्जनासाठी येतात, तरीही पुरेशा सुरक्षा व्यवस्था आणि बचाव यंत्रणेची कमतरता दिसून आली. स्थानिक नागरिकांनी यापूर्वीही खाडी परिसरातील धोक्यांबाबत तक्रारी केल्या होत्या, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. "विसर्जन स्थळांवर लाइफगार्ड्स आणि बचाव नौका असायलाच हव्यात," अशी मागणी स्थानिक रहिवासी करत आहेत..गणेशोत्सवातील सुरक्षेचा प्रश्नवसई-विरार परिसरात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विसर्जनादरम्यान घडलेल्या घटनांनी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. यापूर्वीही खाडी परिसरात अशा दुर्घटना घडल्या असून, प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..Viral Video: गणपतीसमोर थरथरणारे हात… मुकेश अंबानींच्या अनोख्या दर्शनाचा व्हिडीओ व्हायरल, पाहा पोस्ट.