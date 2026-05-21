Bandra Encroachment Drive : प्रार्थनास्थळावरील कारवाईच्या वृत्ताने वांद्र्यात तणाव! थेट पोलिसांवरच तुफान दगडफेक; कर्मचारी जखमी, जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न

मुंबई : गरीब नगर येथील अतिक्रमण हटवण्यासाठी बुधवारी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ९च्या सुमारास जेसीबी, पोकलेन आणि ट्रकसह रेल्वेचे पथक दाखल झाले. पहिल्या दिवसाप्रमाणेच आजही मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला (Mumbai Garib Nagar demolition clash latest news) होता. दुपारपर्यंत कारवाई सुरळीत सुरू होती; मात्र संध्याकाळी ४च्या सुमारास प्रार्थनास्थळावर कारवाई झाल्याचे वृत्त पसरताच स्कायवॉकखाली मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले. त्यांनी कारवाई थांबवण्याची मागणी केली, तर काहींनी पोलिसांशी हुज्जत घातली..जमावाने आक्रमक होत पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केली. आवाहन करूनही जमाव शांत होत नसल्याने पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला. समाजविघातक जमावाविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा अतिरिक्त पोलिस आयुक्त अभिनव देशमुख यांनी दिला..Bandra East Demolition : वांद्र्यातील कारवाईला हिंसक वळण, सात पोलिसांसह तीन आंदोलक जखमी; 5,300 चौरस मीटर जागेवरील 60 टक्के अतिक्रमण जमीनदोस्त.जवळपास अर्धा तास या परिसरात गोंधळ सुरू होता. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून दंगल नियंत्रण पथकाने तातडीने मोर्चा सांभाळला. दगडफेक करणाऱ्या काही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यात काही महिलांचाही समावेश आहे. या घटनेत सात पोलिस कर्मचारी आणि तीन आंदोलक जखमी झाले. त्यांना नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..जातीय रंग देण्याचा प्रयत्नवांद्रे रेल्वे स्थानक स्वच्छ आणि नीटनेटके व्हावे, याला शिवसेना ठाकरे गटाचा पाठिंबा आहे; मात्र भाजप या घटनेतून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका आमदार वरुण सरदेसाई यांनी केली आहे. मुळात ही कारवाई पश्चिम रेल्वेने केली. राज्य सरकार आणि महापालिकेचा त्याच्याशी काडीमात्र संबंध नाही. गेल्या नऊ वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू होती. सर्वेक्षणात १०० घरे तशीच ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे अतिक्रमण हटवताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळली पाहिजे. त्यात जात, धर्म आणि भाषा पाहू नये, असे मत ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले.