मुंबई-गोवा महामार्गावर मालवाहू ट्रकची ४ गाड्यांना धडक, विहिरीत कोसळला ट्रक; चालक खाली दबला असल्याची शक्यता

मुंबई-गोवा महामार्गावर आज पहाटे भीषण अपघात घडला आहे. यावेळी एका मालवाहू ट्रकने चार वाहनांना धडक दिली आहे. या अपघतातील ट्रक जवळ असलेल्या विहिरीत कोसळल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या अपघातात संबंधित ट्रकचा चालक ट्रकखाली अडकला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई गोवा महामार्गावरील हातखंबा परिसरात हा अपघात घडला. स्टीलने भरलेला एक ट्रकचे वेगावर नियंत्रण सुटल्याने त्याने समोरील वाहनांना जोरदार धडक दिली. या अपघात कोणतीही जिवीतहानी झाल्याची माहिती नाही. मात्र, ट्रक थेट रस्त्यालगत असलेल्या विहिरीत कोसळला आहे..अपघाताताची माहिती मिळताच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली तसेच याची माहिती संबंधित पोलिसांना देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलीस आणि महामार्ग पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बचावकार्य हाती घेतले असून, जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे..अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी ट्रकचे वेगावरील नियंत्रण सुटणे हे प्राथमिक कारण मानले जात आहे. या अपघातात इतर वाहनांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी यापूर्वीही अनेकदा अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून यासंदरर्भात कोणतेही पाऊल उचलल्याचं दिसत नाही. या अपघातानंतर अपघातानंतरही महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत सुरू करण्यात आली आहे.