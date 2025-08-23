Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावर आजपासून अवजड वाहनांना बंदी, नेमकं कारण काय?...वाचा सविस्तर

Mumbai-Goa Highway traffic restrictions announced : मुंबई-गोवा महामार्गावर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर आजपासून बंदी घालण्यात आली आहे. गणपतीच्या आगमन आणि विसर्जनादरम्यान कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांच्या प्रवासात वाहतूक कोंडी किंवा अपघात होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..तीन टप्प्यांत वाहतूक बंदीही बंदी तीन टप्प्यांत लागू होणार आहे:गणपती आगमन आणि पूर्व तयारी: 23 ऑगस्ट 2025, मध्यरात्री 12:00 वाजल्यापासून ते 28 ऑगस्ट 2025, रात्री 12:00 वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना पूर्णपणे बंदी राहील.पाच आणि सात दिवसांच्या गणपती विसर्जन: 31 ऑगस्ट 2025, सकाळी 8:00 वाजल्यापासून रात्री 11:00 वाजेपर्यंत आणि 2 सप्टेंबर 2025, सकाळी 8:00 वाजल्यापासून रात्री 11:00 वाजेपर्यंत अवजड वाहतुकीवर बंदी असेल.अनंत चतुर्दशी विसर्जन: 6 सप्टेंबर 2025, सकाळी 8:00 वाजल्यापासून ते 7 सप्टेंबर 2025, रात्री 8:00 वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना बंदी राहील..Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग वाहतूक मुसळधार पावसामुळे धोक्यात, कोलाड भिरा फाट्यावरून वळवली.आवश्यक वाहनांना सशर्त सूटमहत्त्वाचे म्हणजे या काळात जयगड बंदर आणि जेएनपीटी बंदर येथून आयात निर्यात मालाची वाहतूक करणारी वाहने, दूध, औषधे, इंधन भाजीपाला, नाशिवंत माल अशा साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना सूट देण्यात आली आहे. मात्र त्यांना महामार्ग विभागाकडून प्रवेशपत्र घ्यावे लागणार आहे..Shaktipeeth Highway : "शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या शक्तिपीठ मार्गाला आमचा कायमचा विरोध राहील, प्रसंगी आरपारची लढाई करू".वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षेसाठी उपाययोजनामहामार्गावर अपघात झाल्यास वाहने तातडीने बाजूला करण्यासाठी केन्स तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत, तसेच वाहनदुरुस्ती पथकही सज्ज असणार आहे. महामार्गावरील अवजड वाहतूक रोखण्यासाठी रत्नागिरी आरटीओची पथक तैनात करण्यात आले आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर रत्नागिरी आरटीओ विभागाची पथके कार्यरत असतील. कशेडी घाटापासून ते खारेपाटणपर्यंत आरटीओ विभागाकडून महामार्गावर 24 तास गस्त राहमार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.