मुंबई गोवा हायवेवर महाकोंडी! ३ तासांच्या प्रवासाला १२ तास, एसटीतील प्रवाशांचा संताप

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाण्यासाठी मुंबई गोवा महामार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने वाढली आहेत. यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली असून ३ तासाच्या प्रवासाला तब्बल १२ तास लागल्याचं समोर आलंय. शनिवारी रात्री १० वाजता दिव्याहून निघालेल्या बसला माणगावला पोहोचायला ९ वाजले. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांनी संताप व्यक्त केली. एसटी बसमध्ये महिला, लहान मुलं आणि वृद्ध असल्यानं त्यांना त्रास सहन करावा लागल्याचंही प्रवाशांनी सांगितलं..तब्बल १२ तासानंतरही बस गावी न पोहोचल्यानं प्रवाशांनी संताप व्यक्त करत रस्त्याच्या कामावर प्रश्न उपस्थित केले. दिवा वरून कोकणात निघालेली एसटी बस तब्बल १२ तास अडकून पडली. शनिवारी रात्री 10 वाजता निघालेली ही बस रविवारी सकाळी साडेआठ वाजले तरी माणगावमध्ये पोहोचलेली नाही. विशेष म्हणजे, अवघ्या 3 तासांच्या प्रवासासाठी तब्बल 12 तास लागत असल्याने नागरिकांचे हाल होतायत..बाप तो बाप रहेगा! बाईबद्दल विधान शिंदेंच्या आमदाराला भोवणार, मध्यरात्री गुन्हा दाखल.मुंबई, ठाणे परिसरातून मोठ्या संख्येने गणेशभक्त कोकणाच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग मंदावला. माणगाव आणि इंदापूर येथील अपूर्ण बाह्यवळण रस्ते, अरुंद बाजारपेठेतील रस्ता आणि बेशिस्त वाहनचालकांमुळे कोंडीत भर पडली. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अवजड वाहनांना बंदी असतानाही काही ट्रक आणि केमिकल टैंकर रस्त्यावर दिसून आले. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.