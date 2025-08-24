मुंबई

Mumbai-Goa Highway Traffic Jam : कोकणात जाणाऱ्यांची लगबग; मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लाब रांगा...

Ganeshotsav 2025 Konkan Rush News : मुंबई-गोवा महामार्गावर रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड परिसरात लोटे, लवेल आणि आवाशी येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे.
Heavy traffic jam on Mumbai-Goa Highway as Konkan-bound passengers rush for Ganeshotsav 2025 : गणेशोत्सवाला अवघे तीन दिवस बाकी असताना मुंबई, पुण्यासह इतर शहरांतून कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांची लगबग सुरू झाली आहे. यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांचे हाल होत असून, ही कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे.

