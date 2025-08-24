Mumbai-Goa Highway Traffic Jam : कोकणात जाणाऱ्यांची लगबग; मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लाब रांगा...

Heavy traffic jam on Mumbai-Goa Highway as Konkan-bound passengers rush for Ganeshotsav 2025 : गणेशोत्सवाला अवघे तीन दिवस बाकी असताना मुंबई, पुण्यासह इतर शहरांतून कोकणात जाणाऱ्या नागरिकांची लगबग सुरू झाली आहे. यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवाशांचे हाल होत असून, ही कोंडी सोडवण्यासाठी प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे..मुंबई-गोवा महामार्गावर रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड परिसरात लोटे, लवेल आणि आवाशी येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या असून, प्रवासाचा वेळ वाढला आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही रहदारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..Baramati Traffic : वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष: बारामतीत दंडात्मक कारवाई निष्फळ.शनिवारी आणि रविवारी या महामार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. यामुळे प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रवासादरम्यान मेटाकुटीला येणाऱ्या प्रवाशांचा जीव हैराण झाला आहे..27 ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थी आहे. गणरायाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यासाठी कोकणवासीय आपापल्या गावांकडे निघाले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गासह इतर पर्यायी मार्गांवरही वाहनांची मोठी वर्दळ दिसत आहे. परिणामी, कोकणच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर कमालीची गर्दी झाली आहे..Lonavala Traffic : लोणावळ्यात २२० वाहनांवर कारवाई; एक लाख ८२ हजारांचा दंड वसूल.मंगळवारपासूनच कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली असून, शनिवार रात्रीपासून हा ओघ आणखी वाढला आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचे हाल होत असून, वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. प्रशासनाकडून वाहतूक नियंत्रणासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर ही कोंडी कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.