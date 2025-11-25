Mumbai Goa Highway Accident: धुक्यानं केला घात, प्रवाशांसह बस कोसळली दरीत; भीषण अपघातात २२ जण जखमी

पोलादपूर : मुंबई-गोवा महामार्गावर रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील भोगावनजीक सोमवारी (ता. २४) पहाटे पाचच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. पुण्याहून खेडच्या दिशेने येणारी खासगी बस महामार्गावरील पुलाच्या अलीकडे असलेल्या बेरिकेडला धडकून ४५ ते ५० फूट खोल दरीत कोसळली. या अपघातात २२ प्रवासी गंभीर जखमी झाले असून, त्यातील १० प्रवाशांची प्रकृती चिंताजनक आहे..मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कामामुळे एक मार्गिका बंद ठेवण्यात आली होती. पहाटे धुके असल्याने चालकाना बॅरिकेड्स न दिसल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येते. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ बचावकार्य सुरू करून जखमींना बाहेर काढले. पोलिस व महामार्ग सुरक्षा पथकानेही घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले..Palghar News: इथे ओशाळली माणुसकी! रुग्णवाहिकेनं वाटेतच सोडलं, बाळासह महिला...; धक्कादायक घटना समोर.शामल अंजलेंकर (वय ४०, रा. दापोली), काजल शिगवण (२३, रा. दापोली),दिलीप मोहिते (५५, रा. चिपळूण), अमरनाथ कांबळे (२७, रा. लातूर), दीपाली नाचरे (२७, रा. दापोली), प्रतीक गुरव (२२, रा. खेड), प्रिया गुरव (२३, रा. खेड), आळंदी नाचरे (७४, रा. दापोली), सर्वेश गुहागरकर (२२, रा. दापोली), मयूरी शिगवण (४५, दापोली) यांना फळबनी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..वाहतूक नियमनासाठी पथकेघटनास्थळी मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याने महामार्ग पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी विशेष पथके तैनात केली आहेत. धुके, सुरू असलेले काम आणि अस्पष्ट बेरिकेडिंग यामुळे हा गंभीर अपघात झाला. .Weather Update: हुडहुडी ओसरली! ठाण्यात तापमानाचा पारा ३५ अंशांवर; पुढील ३-४ दिवसांचा उकाड्याचा अलर्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.