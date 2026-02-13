Mumbai Fire: मुंबईत थरार! ४५ मजली भव्य इमारतीत भीषण आग, काही मिनिटांत खळबळ! व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai Goregaon Fire: मुंबई शहरातील गोरेगाव पूर्व भागातील गोखुलधाम क्षेत्रात असलेल्या कृष्णा वाटिका रोडवर वसलेल्या डीबी वुड नावाच्या भव्य इमारतीत एका सकाळी अचानक आगीची घटना घडली. ही इमारत भूगर्भीय तळमजला अधिक ४५ मजल्यांची उंच असून, शुक्रवारच्या सकाळी नवव्या मजल्यावर ही दुर्घटना उघडकीस आली. अग्निशमन विभागाला सकाळी ९ वाजून ११ मिनिटांनी याबाबतची सूचना मिळाली आणि अवघ्या काही मिनिटांतच, म्हणजे ९ वाजून २५ मिनिटांनी, या आगीला स्तर-१ ची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर बचावकार्याला वेग आला आणि शहरातील विविध यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न सुरू केले..नुकसान टळलेप्राथमिक तपासणीनुसार, ही आग इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील एका बेडरूममध्ये सुरू झाली. ती मुख्यतः विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि घरातील सामान्य वस्तूंपर्यंतच पसरली होती. सुदैवाने, आग फार वेगाने फैलावली नाही आणि ती मर्यादित स्वरूपात राहिली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान टळले. इमारतीतील रहिवाशांना तात्काळ सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यश आले. त्यांना इमारतीच्या रिफ्यूज एरिया आणि छतावर (टेरेस) स्थानांतरित करण्यात आले. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही, ज्यामुळे सर्वच यंत्रणांना दिलासा मिळाला. रहिवाशांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात इमारतीच्या व्यवस्थापनानेही महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे दिसून येते..Mumbai Crime: मुंबईत थरकाप उडवणारी घटना! रिक्षातून उतरली… तरीही पाठलाग सुरूच; अल्पवयीन तरुणीची अंगावर शहारे आणणारी आपबीती.आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न घटनास्थळी मुंबई अग्निशमन दलाने त्वरित कारवाई सुरू केली. चार फायर इंजिन, चार जंबो टँकर, एक प्रगत जल टँकर, टर्न टेबल लॅडर, उच्च दाबाचे पंप आणि इतर आवश्यक बचाव साधने येथे तैनात करण्यात आली. या साधनांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू होते..अग्निशमन दलासोबतच मुंबई पोलीस, वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चे प्रतिनिधीही घटनास्थळी हजर होते. या सर्व यंत्रणांच्या समन्वित कार्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यात यश मिळत होते. आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, विद्युत वायरिंगमधील दोष किंवा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशनमधील बिघाड असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, याबाबत अधिक तपास सुरू आहे..मुंबईसारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरात अशा घटना वारंवार घडतात, परंतु या प्रकरणात त्वरित प्रतिसाद आणि योग्य नियोजनामुळे मोठी दुर्घटना टळली..Pune Mumbai Expressway : द्रुतगती मार्गाची गती मंदावली; क्षमतेपेक्षा होत आहे जास्त वाहतूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.