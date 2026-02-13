मुंबई

Mumbai Fire: मुंबईत थरार! ४५ मजली भव्य इमारतीत भीषण आग, काही मिनिटांत खळबळ! व्हिडिओ व्हायरल

Mumbai High-Rise Fire in Goregaon East: गोरेगाव पूर्वेतील डीबी वुड्स या ४५ मजली उंच इमारतीच्या नवव्या मजल्यावर लागलेली आग अग्निशमन दलाच्या तात्काळ प्रतिसादामुळे नियंत्रणात; रहिवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर, जीवितहानी टळली.
Mumbai Fire

Shocking Fire Breaks Out in Mumbai High-Rise, Residents Rescued Safely

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Mumbai Goregaon Fire: मुंबई शहरातील गोरेगाव पूर्व भागातील गोखुलधाम क्षेत्रात असलेल्या कृष्णा वाटिका रोडवर वसलेल्या डीबी वुड नावाच्या भव्य इमारतीत एका सकाळी अचानक आगीची घटना घडली. ही इमारत भूगर्भीय तळमजला अधिक ४५ मजल्यांची उंच असून, शुक्रवारच्या सकाळी नवव्या मजल्यावर ही दुर्घटना उघडकीस आली. अग्निशमन विभागाला सकाळी ९ वाजून ११ मिनिटांनी याबाबतची सूचना मिळाली आणि अवघ्या काही मिनिटांतच, म्हणजे ९ वाजून २५ मिनिटांनी, या आगीला स्तर-१ ची घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनंतर बचावकार्याला वेग आला आणि शहरातील विविध यंत्रणांनी एकत्रित प्रयत्न सुरू केले.

Loading content, please wait...
Goregaon
fire
accident
Mumbai
Fire Accident

Related Stories

No stories found.