Mumbai Rain Update: मुंबईत आतापर्यंत २,२०७ मिमी पाऊस! गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा काही प्रमाणात घट

मुंबई : यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईत आतापर्यंत २,२०७ मिमी पाऊस नोंदला गेला आहे. हा पाऊस वार्षिक सरासरीच्या सुमारे ९३ टक्के आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशीपर्यंत २५१९.९ मिमी पाऊस पडला होता. यंदा एकूण पावसात घट झाली असून, विशेषतः पूर्व उपनगरात कमी पाऊस झाला आहे..शहर विभागात यंदा १७२५.७७ मिमी, पूर्व उपनगरात २१७६.०३ मिमी आणि पश्चिम उपनगरात २१३५.६३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे शहरात सरासरीच्या ८२ टक्के, पूर्व उपनगरात ९१ टक्के आणि पश्चिम उपनगरात ९३ टक्के पाऊस पडला आहे. कुलाबा व सांताक्रूझ वेधशाळा आकडेवारीचा विचार केला असता कुलाबा वेधशाळेत यंदा २२०८.१ मिमी पाऊस झाला असून, तो सरासरीच्या ७९.६४ टक्के आहे, तर सांताक्रूझ वेधशाळेत २४६६.५ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हा पाऊस सरासरीच्या ९५.२७ टक्के आहे..कुलाबा, सांताक्रूझ वेधशाळांची आकडेवारीकुलाबा वेधशाळेच्या नोंदीप्रमाणे आतापर्यंत २२०८.१ मिमी पाऊस झाला असून, तो वार्षिक सरासरीच्या ७९.६४ टक्के आहे.सांताक्रूझ वेधशाळेत २४६६.५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे, जी सरासरीच्या ९५.२७ टक्के आहे..तुलनात्मक पाऊसकुलाबा वेधशाळा२०२४ : २,०१५ मिमी (७९.६४%)२०२५ : २२०८.१ मिमी (११.१७% वाढ)कुलाब्यात प्रमाण जास्त आहे.सांताक्रूझ वेधशाळा२०२४ : २,३१९ मिमी (१०८.६६ %)२०२५ : २४६६.५ मिमी (९५.२७ %)सांताक्रूझमध्येही पाऊस वाढला आहे. (२४७ मिमीने), पण टक्केवारी सरासरीपेक्षा थोडी कमी आहे..मुंबई विभागनिहाय सरासरी (३ सप्टेंबरपर्यंत)शहर विभाग२०२४ - २०१५ मिमी२०२५ - १७२५.७७ मिमीशहरात पाऊस कमी झाला आहे.पूर्व उपनगर२०२४ - २,३१९ मिमी२०२५ - २,१७६.०३ मिमीपूर्व उपनगरातही घट आहे.पश्चिम उपनगर२०२४ - २,४६६.५ मिमी२०२५ - २१३५.६३ मिमीपश्चिम उपनगरातही घट आहे.एकूण मुंबई२०२४ : २,५१९.९ मिमी२०२५ : २,२०७ मिमी.