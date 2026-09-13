Mumbai Rain: मुंबईला पुढील 48 तास धोक्याचे! गणरायाच्या आगमनापूर्वी पावसाचा अलर्ट, हवामान खात्याकडून मोठी अपडेट

मुंबई : मुंबईत मागील काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस पडत आहे. तसेच आज पहाटेपासून मुंबई शहरासह उपनगरात पावसाची संततधार कोसळत आहे. परिणामी अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले असून वाहनचालकांसह नागरिकांचे हाल होत आहेत. अशातच मुंबईत पुढील ४८ तासात पावसाचा जोर आणखी वाढणार असल्याचा हवामान विभागाने इशारा दिला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दडी मारलेल्या पावसाने गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्या आधी परतला आहे. मुंबईत पावसाने काल रात्रीपासून जोरदार हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. आज रविवार (ता.१३) पहाटेपासूनही पावसाच्या (Mumbai Rain News) सरी बरसत आहेत. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून हवामान खात्याने 13 आणि 14 सप्टेंबर रोजी मुंबईत पावसाचे वातावरण कायम राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे..Mumbai-Pune Expressway: मिसिंग लिंकनंतर पहिल्यांदाच द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी, कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांची गर्दी.मुसळधार पावसामुळे वाहतूक विस्कळीतमुंबई आणि लगतच्या परिसरातील सततच्या मुसळधार पावसामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अनेक सखोल भागात पाणी साचले असून यामुळे प्रवाशांची आणि वाहनचालकांची गैरसोय होत आहे. वसई विरार आणि नालासोपारा येथे अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्यामुळे सकाळच्या वेळी वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे..पावसाने रोखला गणेशभक्तांचा मार्ग! शनिवारच्या रात्रीत ६ हजार वाहनांचा प्रवास; रविवारी राहणार सर्वाधिक रहदारी.मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी 'येलो अलर्ट'भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठी रविवारी 'येलो अलर्ट' जारी केला आहे. या काळात विजांच्या कडकडाटासह वादळ, हलका ते मध्यम पाऊस आणि काही ठिकाणी ताशी ४०-५० किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.