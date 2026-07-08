Ulhas River: धोक्याची घंटा! उल्हास नदीने गाठली इशारा पातळी; कल्याण-डोंबिवलीकरांवर पुराचे संकट, प्रशासनचा हाय अलर्ट

मुंबई : राज्यात अनेक भागांत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. हवामान विभागाकडून अति मुसळधार पाऊस कोसळण्याचा इशारा देण्यात आला असून पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नदी नाल्यांना पूर आला असून रस्ते देखील जलमय झाले आहेत. मुंबईत देखील धरण क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. यामुळे मुंबईतील सातही जलाशयांतील पाणीपातळीत वाढ झाली असून उल्हास नदी धोक्याची पातळी ओलांडण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत गेल्या २४ तासात धरण क्षेत्रात १२ टक्के पाऊस पडला आहे. यामुळे मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा पाणीसाठा २८.९२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हा पाणीसाठा पुढील ३६ दिवस पुरेल इतका असल्याची माहिती आहे..Mumbai Heavy Rain : पावसााचा फटका! सलग चौथ्या दिवशी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; नेरळ-भिवपुरी रेल्वे रुळांवर पाणी, प्रवाशांचे हाल.उल्हास नदी धोक्याची पातळी ओलांडण्याच्या मार्गावरगेल्या काही तासांत उल्हास नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. वेगाने वाढणाऱ्या पाणी पातळीमुळे उल्हास नदीने 'इशारा पातळी' ओलांडली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असल्याची माहिती आहे. तसेच संबंधित सर्व यंत्रणा 'हाय अलर्ट'वर (अत्यंत सतर्क) असून, संभाव्य आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज आहेत..उल्हास नदीची पाणी पातळीसकाळी ०७:३० वाजता उल्हास नदीची पाणी पातळीसद्यस्थिती / इशारा पातळी / धोक्याची पातळी१७.५० मीटर / १६.५० मीटर / १७.५० मीटरआजचा पाऊस (१६:०० वाजेपर्यंत) / एकूण पाऊस - २९ मिमी / ६९८ मिमी.Pune Mumbai Railway Route Close : मोठी बातमी! पुणे-मुंबई रेल्वे मार्ग बुधवारी देखील राहणार बंद; दिवसभरात १४ गाड्या रद्द.विहार तलावातील पाणीसाठ्यात मोठी वाढमागील काही दिवसांमध्ये पाणलोट क्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या दमदार पावसामुळे जलाशयांची पाणी पातळी वाढत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ तलावांपैकी विहार तलाव रात्री ०९ वाजता ओसंडून वाहू लागला. या विहार तलावाची कमाल जलधारण क्षमता ही २,७६९.८ कोटी लीटर (२७,६९८ दशलक्ष लीटर) इतकी आहे. तर मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ धरणांची एकूण कमाल पाणी साठवण क्षमता ही सुमारे १,४४,७३६.३ कोटी लीटर (१४,४७,३६३ दशलक्ष लीटर) इतकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.