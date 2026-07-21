Mumbai Rain: पावसाची दुसरी इनिंग सुरू! मुंबईतील जलसाठ्यात दिवसेंदिवस वाढ, ७ धरणांची आकडेवारी समोर

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमध्ये सुमारे ५७ टक्के जलसाठा उपलब्ध झाला आहे. गेल्या २४ तासांत झालेल्या पावसामुळे जलसाठ्यात सुमारे ३.७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत पावसाने तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात दडी मारल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते; पण आता पाऊस पुन्हा सक्रिय झाल्याने तलावांतील जलसाठा वाढू लागला आहे..सोमवार, २० जुलै २०२६ सकाळी ६ ते मंगळवार, २१ जुलै २०२६ या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा साठा ५७.७५ टक्के इतका झाला आहे . गेल्या २४ तासात जलाशय साठ्यात ३.७० % वाढ झाली आहे..Navi Mumbai: परीक्षेच्या 24 तास आधी भरती रद्द! १८ हजार ९३० उमेदवारांमध्ये संभ्रम, नवी मुंबई महापालिकेत स्थगन प्रस्ताव.सात तलावांची एकूण उपयुक्त साठवण क्षमता १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर आहे. त्यामुळे सध्या तलावांमध्ये ७.८ लाख दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध झाल्याची माहिती महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने दिली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत आणि धरण क्षेत्रात पाऊस पुन्हा सक्रिय झाला असून, 'मुंबईकरांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे..पहिल्या टप्प्यात मुंबई परिसरात जोरदार पाऊस झाला. या पावसाने झोडपून काढले. तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रात समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे मुंबईच्या सात धरणांपैकी तुळशी आणि विहार ही दोन धरणे पूर्ण भरून ओसंडून वाहू लागली आहेत..धरणांची आकडेवारीमुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवठी करणाऱ्या 'भातसा' धरणात गेल्या २४ तासांत १०० मिमी पाऊस पडल्यामुळे आता ३,७३,९८३ दशलक्ष लिटर पाणीसाठा (किंवा त्याच्या एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमतेच्या ५२.१६ टक्के साठा) जमा झाला आहे. तसेच, अप्पर वैतरणा धरणातील पाणीसाठा त्याच्या उपयुक्त क्षमतेच्या ३६.४१ टक्के, मोडक सागर ८६.१८ टक्के, तानसा ९३.२२ टक्के आणि मिडल वैतरणा ५०.२१ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. तसेच विहार तलाव १०० टक्के भरलेला आहे, तर गेल्या २४ तासांत ४८ मिमी पाऊस पडल्यामुळे तुळशी तलावही आता १०० टक्के क्षमतेने भरला आहे..CIDCO Lottery: सर्वसामान्यांना मिळालं हक्काचं घरं! सिडकोच्या नवी मुंबईतील ८,७९५ घरांची सोडत जाहीर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.