Mumbai Rain: पावसाचा फटका मुंबईकरांना! 15-20 मिनिटे उशिराने धावणाऱ्या लोकलमुळे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी; प्रवाशांची तारांबळ

मुंबई : मुंबईमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाने (Mumbai Rain) हजेरी लावली आहे. मुंबई उपनगरासह संपूर्ण शहरात पावसाचा जोर कायम असल्याचे दिसत आहे. परिणामी अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले असून रेल्वेसह रस्ते वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. मुंबईत शुक्रवार (ता. २) रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरु आहे. यामुळे मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकल वाहतुकीला फटका बसला आहे. तिन्ही रेल्वे मार्गावरील लोकल उशोरने धावत असल्यामुळे स्थानकावर प्रवाशांची मोठी गर्दी निर्माण झाली आहे. .मुंबईसह उपनगरांत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रेल्वे प्रशासनाचं नियोजन कोलमडले आहे. मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेन १० ते १५ मिनिटं तर पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल ट्रेन १५ ते २० मिनिटं उशिराने धावत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ऐन सकाळी कामावर निघण्याच्या वेळीच लोकल उशिराने धावत असल्यामुळे नोकरदार वर्गाची धावपळ झाली असून कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क लागला आहे..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.मुंबईकरांना आवाहनदक्षिण मुंबईत पावसाचा जोरदार तडाखा सुरू आहे. उद्यापासून जोर धरणाऱ्या पावसाची सुरुवात आजपासूनच हळूहळू होऊ लागली आहे. सकाळी ९:४६ अरबी समुद्रावर तयार झालेले ढगांचे प्रचंड आच्छादन मुंबईच्या दिशेने सरकत आहेत. यामुळे आगामी काही तासांत मुंबईत मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनी सुरक्षित राहा आणि आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Mumbai: उघड्या मॅनहोलमध्ये पडलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू, BMC चा निष्काळजीपणा जीवावर बेतला... माणूस पडतानाचा Video समोर... बचावकार्य अपयशी.अंधेरी सबवेतील वाहतूक विस्कळीतमुंबईत पावसामुळे अंधेरी सबवेमध्ये दोन फूट पाणी साचले होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून काही काळ सबवेतील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली असून पाणी उपसण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. सध्या अंधेरी सबवेतील साठलेल्या पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर सबवे वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.