मुंबई

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पाऊस! पवई तलाव ओव्हरफ्लो, ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत मोठी अपडेट समोर

Mumbai Dam Water Level: मुंबईसह उपनगरात पावसाच्या संततधार कोसळत असून पवई तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे. तथापि, बीएमसीने ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत अपडेट जारी केले आहेत.
Mumbai Dam Water Level

Mumbai Dam Water Level

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. मुंबईसह उपनगरात पावसाच्या संततधार कोसळत असल्यामुळे अनेक भागात पाणी साचले असून नदी-नाले देखील तुडुंब भरले आहेत. तसेच मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्येही चांगला पाणीसाठा साठला असून मुंबईकरांवरील पाणीटंचाईचे संकट दूर होण्याची शक्यता आहे.

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