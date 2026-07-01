Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पाऊस! पवई तलाव ओव्हरफ्लो, ७ जलाशयातील पाणीसाठ्याबाबत मोठी अपडेट समोर

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. मुंबईसह उपनगरात पावसाच्या संततधार कोसळत असल्यामुळे अनेक भागात पाणी साचले असून नदी-नाले देखील तुडुंब भरले आहेत. तसेच मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्येही चांगला पाणीसाठा साठला असून मुंबईकरांवरील पाणीटंचाईचे संकट दूर होण्याची शक्यता आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे मुंबईतील पवई तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीसाठ्यात आणखी भर पडली असून आगामी काळातील पाणीटंचाईची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पवई तलाव आज पहाटे ५:३० वाजेच्या सुमारास पूर्ण भरुन वाहू लागला आहे. ५४५ कोटी लीटर एवढी जलधारण क्षमता असणाऱ्या या तलावाचे पाणी केवळ औद्योगिक कारणांसाठी वापरले जाते..Mumbai Local: 'चार मर्डर केलेत, आता तुझा नंबर', लोकलमध्ये मद्यधुंद व्यक्तीचा धिंगाणा, जीवे मारण्याची धमकी; VIDEO VIRAL.सात धरणांची आकडेवारीबीएमसीने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांपैकी 'मोडक सागर'मधील पाणीसाठा १८% वरून २०% पर्यंत वाढला आहे. तानसा धरण एकूण क्षमतेच्या २.७२% पातळीवर पोहोचले आहे. तसेच 'मिडल वैतरणा'मधील पाणीसाठ्यातही वाढ झाली असून १,९३,५३० दशलक्ष लिटरच्या एकूण क्षमतेपैकी आता ११.७१% पाणीसाठा उपलब्ध आहे..'विहार' तलावातील पाणीसाठ्याने ५०% चा टप्पा ओलांडला, तर 'तुळशी' तलावातील साठा वाढून सुमारे २८% झाला. तथापि, 'भातसा' जलाशयातील पाणीसाठा ५% हून कमी शिल्लक राहिला असून 'अप्पर वैतरणा' जलाशय कोरडेच असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, एकूण पाणीसाठ्यात वाढ होऊन पाणीसाठा १,०३,८७१ दशलक्ष लिटरवर पोहोचला..Mumbai Local: माकडाच्या हट्टापुढे रेल्वेही थांबली! बोरिवलीत रेल्वे वाहतूक विस्कळीत.पोलादपूरचे रानबाजीरे धरण ओव्हरफ्लोजून महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने पोलादपूर आणि महाबळेश्वर खोऱ्यात दमदार हजेरी लावली आहे. गेल्या २४ तासांत पोलादपूरमध्ये तब्बल १३० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, या मोसमात दुसऱ्यांदा पावसाने शतकी पार केली आहे. ३० जूनपर्यंत पोलादपूरमध्ये वार्षिक सरासरीच्या ४० टक्के पाऊस झाला आहे. यामुळे सावित्री नदीवरील एमआयडीच्या मालकीचे रानबाजीरे धरण पूर्ण भरून वाहू लागले आहे. पोलादपूर तालुक्यातील चोळई, कामथी, ढवली, आणि घोडवनी या नद्यांचे पाणी सावित्री नदीला मिळते. महाबळेश्वर आणि प्रतापगड खोऱ्यात होणाऱ्या मुसळधार पावसाचे पाणी घाटातून घोडवनी नदीद्वारे सावित्री नदीत येते. याच सावित्री नदीच्या पात्रावर पोलादपूर धरण ओव्हरफ्लो झाले असून पाण्याचा विसर्ग सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.