Mumbai Rain: मुंबईत कोसळधार, तरी पाण्याची चिंता कायम! ७ धरणांच्या साठ्यात फक्त ३ टक्के वाढ, आकडेवारी समोर

मुंबई : शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसांत मुंबई आणि उपनगरांना मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. अनेक भागांत पाणी साचले, जनजीवन विस्कळीत झाले. मात्र, मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या ७ प्रमुख जलाशयांचा विचार केला, तर गेल्या २४ तासांत या धरणांमधील पाणीसाठ्यात अवघी ३.७८ टक्केच वाढ झाली आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या एकूण सात तलावांची एकूण साठवणूक क्षमता खूप मोठी असल्याने, सुरुवातीच्या मोठ्या पावसानंतरही टक्केवारीचा आकडा छोटा का दिसतो, याचे रंजक जल-गणित समोर आले आहे..टक्केवारी कमी, पण पाण्याचा उपसा मोठा!जल अभियंता विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत झालेली ३.७८ टक्के वाढ ही दिसायला लहान वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात जमा झालेला पाण्याचा साठा मोठा आहे. मुंबईला दररोज सुमारे ३,९०० दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असते..गेल्या २४ तासांत तलावांमध्ये झालेली वाढ ही हजारो दशलक्ष लिटरच्या घरात आहे.एकूण ७ तलावांची एकत्रित क्षमता सुमारे १४.४७ लाख दशलक्ष लिटर एवढी प्रचंड आहे. त्यामुळे धरणांचा आकार पाहता, टक्केवारी वाढण्यासाठी सलग आणि महिनाभर मोठ्या पावसाची आवश्यकता असते.सध्या सातही तलावांमध्ये मिळून सध्या १,९०,८९८ दशलक्ष लिटर उपयुक्त जलसाठा जमा झाला आहे..Mumbai Rain: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; मुंबईसह अनेक भागांत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा रेड अलर्ट.लहान तलाव तुडुंब, मोठ्या धरणांची संथ गतीमुंबईच्या हद्दीत असलेले विहार आणि तुळशी हे तलाव आकाराने लहान आहेत. त्यामुळे तिथल्या दमदार पावसाने त्यांची पातळी वेगाने वाढली आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 'तुळशी' तलावात २४ तासांत ३२१ मिमी पाऊस झाला, ज्यामुळे त्याचा साठा ६५.३७ टक्के वर गेला आहे. तर 'विहार'मध्ये २७५ मिमी पाऊस झाल्याने तिथे ७९.८५ टक्के साठा झाला आहे. हे दोन्ही तलाव लवकरच ओसंडून वाहण्याच्या स्थितीमध्ये आहेत..मोठ्या धरणांची चिंता कायममुंबईला सर्वाधिक पाणी पुरवठा करणाऱ्या भातसा (४५.४१ टक्के एकूण क्षमता) आणि अप्पर वैतरणा या धरणांचा आकार अवाढव्य आहे. भातसामध्ये ८७ मिमी पाऊस होऊनही तिथला उपयुक्त साठा अजून ९.९३ टक्के वरच आहे, तर अप्पर वैतरणा अवघा ४.३१ टक्के भरला आहे. ही मोठी धरणे जोपर्यंत पूर्ण भरत नाहीत, तोपर्यंत एकूण टक्केवारीचा आकडा मोठा दिसत नाही..'कॅचमेंट एरिया' आणि धरणांचे नियमनया संथ वाढीमागे आणखी काही तांत्रिक कारणे आहेत. मोसमाच्या सुरुवातीला पडणारे पाणी आधी सुकलेली जमीन आणि जंगल शोषून घेते. जमिनीची पाणी शोषण्याची क्षमता संपल्यानंतरच पाणी वेगाने वाहून धरणात जमा होऊ लागते. पालिकेच्या अहवालानुसार, २२ जूनपासून अप्पर वैतरणातून पाणी सोडणे सुरू आहे, तर २३ जूनपासून मध्य वैतरणाचे गेट उघडण्यात आले आहे. जलसाठ्याचे अंतर्गत नियोजन आणि नियमन यामुळेही मुख्य उपयुक्त साठ्याची टक्केवारी स्थिर गतीने वाढते..मुंबईत झालेला पाऊस दमदार असला, तरी मुंबईची वर्षभराची तहान भागवण्यासाठी धरणांच्या 'कॅचमेंट एरिया'मध्ये (पाणलोट क्षेत्र) जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात अशाच प्रकारच्या किंवा याहून अधिक मोठ्या पावसाच्या सातत्याची गरज आहे. तूर्तास, या २४ तासांतील पावसाने मुंबईला काही दिवसांचा दिलासा नक्कीच दिला आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग ठप्प, ३ फूटापर्यंत पाणी; नागोठणेपासून पर्यायी मार्गाने वाहतूक.सध्या मुंबईला पुढील काही दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा जमा झाला असला, तरी तलाव पूर्ण भरण्यासाठी अजूनही मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे. मात्र, गेल्या २४ तासांतील पावसाने मुंबईवरील पाणीकपातीचे संकट तूर्तास टळण्याची चिन्हे आहेत..गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साठा कमी, पण २०२४ पेक्षा स्थिती चांगली आहे.चालू वर्षातील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमालीचा कमी असला, तरी २०२४ च्या तुलनेत यंदा स्थिती सुधारली आहे.२०२६ (चालू वर्ष): १३.१९% (१,९०,८९८ दशलक्ष लिटर)२०२५ (गेले वर्ष): ५४.२७% (७,८५,४९३ दशलक्ष लिटर)२०२४ (परवाचे वर्ष): ९.०१% (१,३०,३४६ दशलक्ष लिटर).तलाव क्षेत्रात २४ तासांत झालेला पाऊस आणि सद्यस्थिती :गेल्या २४ तासांत मुंबईतील 'तुळशी' आणि 'विहार' या दोन्ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील तलावांना पावसाने झोडपून काढले आहे.जलाशय/२४ तासांतील पाऊस (मिमी)एकूण पाऊस (मिमी)सध्याचा उपयुक्त साठा (%)तुळशी/३२१.००/१५५७.००/६५.३७%विहार/२७५.००/११२३.००/७९.८५%तानसा/९२.००/५१८.००/११.०७%मोडक सागर/८२.००/५३४.००/२६.८२%मध्य वैतरणा/८६.००/३७२.००/१६.४७%भातसा/८७.००/५००.००/९.९३%अप्पर वैतरणा/५९.००/१७८.००/४.३१%.भांडुप संकुलात तुफानी पाऊसमुंबईला पाणी शुद्ध करून पुरवणाऱ्या भांडुप संकुल परिसरात गेल्या २४ तासांत तब्बल ३०५.०० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, या मोसमातील एकूण पाऊस १३१७.०० मिमीवर पोहोचला आहे..महत्त्वाच्या नोंदी१. मध्य वैतरणा: या तलावाचे हायड्रॉलिक गेट २३ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता उघडण्यात आले आहे.२. अप्पर वैतरणा: या जलाशयातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया २२ जून २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजल्यापासून सुरू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.