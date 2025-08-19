Mumbai Flood: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर! मिठी नदीत तरूण वाहून जाताना व्हिडिओ समोर तर एकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. पावसामुळे फुलेनगर परिसरात एका व्यक्तीचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला, तर मिठी नदीत एक तरूण वाहून गेल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे..मिठी नदीचा रौद्रावतारमुंबईतील मिठी नदी ही नेहमीच पावसाळ्यात चर्चेत असते. यंदाही मुसळधार पावसामुळे नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. कुर्ला परिसरातील निवासी भागात पाणी शिरल्याने अनेक घरांमध्ये पाणी भरले आहे. रस्त्यांवर पाण्याचा निचरा होत नसल्याने वाहतूक कोंडी आणि पादचाऱ्यांसाठी अडचणी वाढल्या आहेत. स्थानिक प्रशासनाने नागरिकांना नदीकाठच्या परिसरात न जाण्याचे आवाहन केले आहे..थरारक बचावकार्याचा व्हिडिओ व्हायरलमिठी नदीच्या पुरात वाहून जाणाऱ्या एका मुलाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. कुर्ला परिसरात घडलेल्या या घटनेत एक तरूण पाण्याच्या लोंढ्यात वाहून गेला.फुलेनगरातील दुर्दैवी घटनापावसामुळे फुलेनगर परिसरात जमिनीला रुद्र स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पन्नालाल कंपाऊंडजवळ चालत जाणाऱ्या एका व्यक्तीला विजेचा धक्का लागून त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना पावसाळ्यातील विजेच्या गळतीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा गंभीर इशारा आहे. स्थानिकांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली असून, पाण्याचा निचरा आणि विजेच्या सुरक्षिततेबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..Mumbai Rain: मुंबई बुडतेय का? मुसळधार पावसामुळे जनजीवन ठप्प, रस्ते-रेल्वे-हवाई सेवा विस्कळीत, नागरिक हैराण... फोटोतून पाहा भीषणता!.प्रशासनाची धावपळमुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. कुर्ला, सायन, आणि मिठी नदी परिसरातील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपांचा वापर केला जात आहे. तसेच, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे काम सुरू आहे. पण, पावसाचा जोर कायम असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.नागरिकांना सावधानतेचा इशारामुंबई पोलिसांनी आणि BMC ने नागरिकांना पावसाळ्यात खबरदारी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. मिठी नदी आणि इतर धोकादायक ठिकाणांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच, विजेच्या तारांपासून आणि पाण्याच्या डबक्यांपासून सावध राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसाचा जोर पाहता, पुढील काही तासांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..पावसाचा मुंबईवर परिणाममुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात अशा घटना घडतात, पण यंदाचा पाऊस अधिक तीव्र आहे. रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली असून, अनेक शाळा आणि कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नागरिकांना घराबाहेर पडणे टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मिठी नदीच्या स्वच्छतेचा प्रश्नही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे, कारण नदीतील गाळ आणि कचऱ्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळा येत आहे..Mumbai Local Viral Video: मुसळधार पावसातही लोकल सुस्साट, पश्चिम रेल्वेने शेअर केला व्हिडिओ; लोक म्हणाले- हेच मुंबईचे स्पिरिट !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.