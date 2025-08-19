मुंबई

Mumbai Flood: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर! मिठी नदीत तरूण वाहून जाताना व्हिडिओ समोर तर एकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू

Mithi River Flood in Mumbai: मुंबईत मुसळधार पावसाने हाहाकार; मिठी नदीत वाहून गेला, तर विजेच्या धक्क्याने एकाचा मृत्यू. कुर्ला, फुलेनगरमध्ये पाणी शिरले. थरारक व्हिडिओ!
mumbai rain viral video
mumbai rain viral videoesakal
Sandip Kapde
Updated on

गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. यामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडल्याने कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. पावसामुळे फुलेनगर परिसरात एका व्यक्तीचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला, तर मिठी नदीत एक तरूण वाहून गेल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
Mumbai Rain
Mithi River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com