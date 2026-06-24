Mumbai Rain Red Alert : मुंबईला पावसाचा तडाखा! कांदिवली, मालाडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस; हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' जारी, पुढील 3 तास महत्त्वाचे

मुंबई : मुंबईत गेल्या काही तासांत मान्सूनने अत्यंत रौद्र रूप धारण केले असून, विशेषतः पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना पावसाने झोडपून काढले (IMD red alert for Mumbai rain) आहे. मध्यरात्रीनंतर पावसाचा जोर कमालीचा वाढला असून कांदिवली, मालाड आणि घाटकोपर परिसरात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय हवामान खात्याने मुंबईसाठी पुढील ३ तासांचा 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या पावसाचा इशारा दिला आहे..पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक नोंद; कांदिवलीत ९७ मिमीमंगळवारी रात्री ८ ते आज पहाटे २ वाजेपर्यंतच्या ६ तासांत मुंबईत सरासरी तब्बल पाऊस झाला आहे. यामध्ये पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक ११३ मिमी सरासरी पावसाची नोंद झाली आहे. पूर्व उपनगरात ८७ मिमी आणि शहर भागात ७८ मिमी सरासरी पाऊस झाला आहे..मध्यरात्री १ ते २ च्या दरम्यान केवळ एका तासात झालेल्या पावसाने अनेक सखल भागांत पाणी साचले. कांदिवली फायर स्टेशन परिसरात सर्वाधिक ९७ मिमी, तर मालाड आणि मालवणी परिसरात ९३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. दिंडोशी, चारकोप आणि बोरीवली परिसरातही पाऊस ६० ते ७० मिमीच्या पार गेला आहे..Sindhudurg Rain Update : 'एल निनो'च्या चिंतेला तूर्त ब्रेक!...अखेर सिंधुदुर्गात मॉन्सून सक्रिय; 30 जूनपर्यंत धो-धो बरसणार, हवामान विभागाचा अंदाज.पूर्व उपनगर आणि शहराची स्थितीपूर्व उपनगरात 'एन' वॉर्ड (घाटकोपर), मानखुर्द, पवई आणि गोवंडी भागात रात्रीच्या वेळी एकाच तासात ५० ते ६० मिमी पाऊस पडला. तर पहाटे १ ते २ च्या दरम्यान भांडुप कॉम्प्लेक्स परिसरात ४० मिमी आणि 'एस' वॉर्डात ३५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. शहर भागात दादर, वडाळा, धारावी आणि वरळी परिसरात पावसाचा जोर कायम असून रावळी कॅम्प येथे २७ मिमी पाऊस झाला आहे. यामुळे अनेक परिसरात तसे रस्त्यांवर गुडगांवर पाणी साचल्याने त्याचा फटका वाहतुकीलाही बसला. यामुळे सकाळी वेळेवर कामात जाणाऱ्या लोकांची मत एकच धावपळ झाली..Koyna Dam Siltation : कोयना धरणात साचलाय 35 टक्के गाळ, विदेशी वृक्षांमुळे पाणीसाठ्यावर परिणाम; 2000 पूर्वीच्या वृक्षतोडीचाही फटका.मिठी नदीच्या पातळीवर बारीक लक्षसतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली असून, सध्या मिठी नदीची पातळी १.८३ मीटरवर पोहोचली आहे. पालिकेचे आपत्कालीन पथक नदीच्या पाणी पातळीवर सतत लक्ष ठेवून आहे..Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात.नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहनहवामान खात्याने रात्री २:२५ वाजता बुलेटिन जारी करत पुढील ३ तास अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले होते. मुंबईत 'अति मुसळधार' पावसाचा अंदाज असल्याने नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी राहावे आणि आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन महानगरपालिकेकडून करण्यात आले आहे. तसेच सखल भागातील वाहतूक नियंत्रण आणि पाणी उपसण्यासाठी पालिकेचे पंपिंग स्टेशन सज्ज ठेवण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.