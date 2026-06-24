मुंबई

Mumbai Rain Red Alert : मुंबईला पावसाचा तडाखा! कांदिवली, मालाडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस; हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' जारी, पुढील 3 तास महत्त्वाचे

Mumbai Under Red Alert After Intense Overnight Rainfall : मुंबईत मध्यरात्रीनंतर मुसळधार पावसाने कहर केला. कांदिवली, मालाड आणि घाटकोपरमध्ये विक्रमी पाऊस झाला. अनेक सखल भाग जलमय झाले आहेत.
Mumbai heavy rainfall red alert today

Mumbai heavy rainfall red alert today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : मुंबईत गेल्या काही तासांत मान्सूनने अत्यंत रौद्र रूप धारण केले असून, विशेषतः पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना पावसाने झोडपून काढले (IMD red alert for Mumbai rain) आहे. मध्यरात्रीनंतर पावसाचा जोर कमालीचा वाढला असून कांदिवली, मालाड आणि घाटकोपर परिसरात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भारतीय हवामान खात्याने मुंबईसाठी पुढील ३ तासांचा 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या पावसाचा इशारा दिला आहे.

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