Mumbai Heavy Rain: मुंबईकरांनो, अनावश्यक प्रवास टाळा! अंधेरी सबवे वाहतुकीसाठी बंद.. जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

Mumbai Heavy Rain Alerts: Flooded Subways, Travel Updates & Safety Measures | मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर, अंधेरी सबवे बंद; पर्यायी मार्गांचा वापर करा, हवामान विभागाचा रेड अलर्ट
भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे आणि रविवारी अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. कोकण किनारपट्टीवर दीर्घकाळ पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

