Mumbai Heavy Rain: मुंबईकरांनो, अनावश्यक प्रवास टाळा! अंधेरी सबवे वाहतुकीसाठी बंद.. जाणून घ्या पर्यायी मार्ग

भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे आणि रविवारी अति मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. कोकण किनारपट्टीवर दीर्घकाळ पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने ठाणे, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..मुंबई उपनगरात मुसळधार पावसाची सुरूवात झाली असून सखल भागात पाणी मोठ्या प्रमाणावर साचले आहे. अंधेरी पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या अंधेरी सबवेत तीन ते चार फूट पाणी भरल्यामुळे सबवे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. वाहन चालकांनी गोखले ब्रिज किंवा मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाचा वापर करावा, अशी सूचना वाहतूक पोलिसांकडून देण्यात आली आहे..विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊसपुढील तीन तासांत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, रायगड आणि ठाणे येथे काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस आणि 40 ते 50 किमी/तास वेगाने वाऱ्याच्या वादळांची शक्यता आहे.शनिवारी मुंबईत सतत ढगाळ आकाश आणि अधूनमधून पाऊस पडला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मते, सकाळी ८ वाजता संपलेल्या २४ तासांत बेट शहरात 30.07 मिमी पाऊस नोंदवला गेला. पूर्व उपनगरात 26.12 मिमी तर पश्चिम उपनगरात 9.99 मिमी पाऊस पडला..Explained: शेतकऱ्यांना फक्त प्रती गुंठा ८५ रुपये मिळणार; सरकारने शेतकऱ्यांना कसं गंडवलं? कोणते निकष लावले? .विमान वाहतुकीवर परिणामविमान कंपन्यांनी प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. इंडिगो एअरलाइन्सने प्रवाशांना त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासत राहण्याचे सल्ला दिला आहे. एअर इंडिया नेही प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे.एअरलाइनच्या माहितीनुसार, "सतत आणि मुसळधार पावसामुळे आज मुंबईला येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या विमान वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. वाहतूक मंदावण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांनी प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखावी. आमचे विमानतळ सहकारी गरजेनुसार मदत करण्यासाठी उपलब्ध राहतील.".एनडीआरएफ सज्जरेड अलर्टला प्रतिसाद म्हणून एनडीआरएफने आपली तयारी वाढवली आहे. मराठवाड्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सहा पथके तैनात केली आहेत: सोलापूर आणि धाराशिवमध्ये प्रत्येकी दोन, तर बीड आणि लातूरमध्ये प्रत्येकी एक पथक. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूरमध्ये तैनात असलेली पथके गरज पडल्यास जलदगतीने तैनात करण्यासाठी हाय अलर्टवर आहेत.अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहनएनडीआरएफ कमांडंट संतोष बहादूर सिंग यांनी पुष्टी केली की बाधित भागांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी दल पूर्णपणे सज्ज आहे. आयएमडीच्या अंदाजानुसार, मुंबई आणि आसपासच्या किनारी जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी मुंबईकरांना मुसळधार पावसाच्या काळात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे..Farmer Crisis: सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी? मराठवाड्यावरील अघोरी पाऊस, विदर्भातही शिरला… शेतकरी संपला!