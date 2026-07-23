Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! चार धरणं ओव्हरफ्लो; सातही जलाशयांची आकडेवारी समोर

मुंबई : मुंबईत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली असून शहराला पाणलोट करणाऱ्या धरण क्षेत्रातही पावसाचा चांगला जोर दिसून येत आहे. भारतीय हवामान खात्याने बृहन्मुंबई क्षेत्रात आज गुरुवार (२३ जुलै) रोजी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे शहरासह उपनगरात पावसाच्या संततधार कोसळत असल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणं तुडुंब भरल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत पाणलोट क्षेत्रात सातत्याने झालेल्या दमदार पावसामुळे सर्व जलाशयांची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार बुधवार, २२ जुलै २०२६ सकाळी ६ ते गुरुवार, २३ जुलै २०२६ सकाळी ६ या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा साठा ६९.७४ % झाला आहे. गेल्या २४ तासात जलाशय साठ्यात ७.८४ % वाढ झाली आहे..Mumbai Local Train: लोकलमधील गर्दी संपणार, दर २ मिनिटांनी ट्रेन धावणार; रेल्वे प्रशासनाचा नवा प्लॅन.मोडक-सागर ओव्हरफ्लोबृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राला पिण्याच्या पाण्याचा पाणीपुरवठा करणा-या ७ तलावांपैकी मोडक-सागर हा तलाव गुरुवारी रात्री २.०७ वाजेच्या सुमारास पूर्ण भरुन वाहू लागला आहे. या तलावाची कमाल पाणी साठवण क्षमता ही १२,८९२.५ कोटी लीटर (१,२८,९२५ दशलक्ष लीटर) इतकी आहे. .Mumbai Tiranga March : मुंबईत २६ जुलैला तिरंगा मोर्चा, आदित्य अन् अमित ठाकरेंचे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे नागरिकांना आवाहन.तानसा, तुळशी आणि विहार धरण तुडुंबमहापालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणापैकी तानसा धरण बुधवारी (ता. २२) सकाळी ८:५१ वाजता पूर्ण भरून ओसंडून वाहू लागला आहे, अशी माहिती पालिकेच्या जल अभियंता खात्याने दिली आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणापैकी 'विहार' धरण ७ जुलैला भरला होता. त्यापाठोपाठ लगेचच त्याच रात्री 'तुळशी' धरणही ओसंडून वाहू लागला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.