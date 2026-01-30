Mumbai News : मुलाने वडिलांना मृत घोषित करण्यासाठी दाखल केली याचिका; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल!

मुंबई : एप्रिल २००३ पासून गायब असलेल्या एका व्यक्तीला मृत म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीसाठी त्यांच्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपील न्यायालयाने मंजूर केले आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाला उलटवून, मुलाच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालामुळे बेपत्ता व्यक्तीच्या कुटुंबाला कायदेशीर वारसा आणि इतर प्रक्रियांसाठी दिलासा मिळू शकतो. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश जारी केला असून, त्यात पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे मृत्यूचे अनुमान काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे..कायदेशीर वारसदारांचा अभाव असल्याचे सिद्धया प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, विश्वेश डोगरा सुवर्णा (४५) या व्यक्तीने आपल्या वडिलांना, डोगरा वेंकप्पा सुवर्णा, यांना मृत घोषित करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल केला होता. मात्र, ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी कनिष्ठ न्यायालयाने हा दावा नाकारला. न्यायालयाने सांगितले होते की, बेपत्ता व्यक्तीला स्मृतीभ्रंश असल्याचे दाखवणारे वैद्यकीय पुरावे उपलब्ध नाहीत आणि इतर कायदेशीर वारसदारांचा अभाव असल्याचे सिद्ध झाले नाही. यामुळे विश्वेश यांना उच्च न्यायालयात अपील करावे लागले. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयावर टीका करताना सांगितले की, उपलब्ध कागदपत्रे आणि परिस्थितीजन्य साक्ष्यांकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे..दस्तऐवजांचा बारकाईने अभ्यासन्यायालयाने अपीलदाराने सादर केलेल्या दस्तऐवजांचा बारकाईने अभ्यास केला. यात ८ एप्रिल २००३ पासून वडील बेपत्ता असल्याची पोलिस तक्रार आणि त्यानंतरचे प्रमाणपत्र समाविष्ट आहे. या प्रमाणपत्रात सात वर्षांनंतरही व्यक्तीचा ठावठिकाणा न सापडल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट यांसारखी सरकारी दस्तऐवजही न्यायालयाने विचारात घेतली. न्यायमूर्ती जैन यांनी सांगितले की, हे दस्तऐवज राज्य प्राधिकरणांनी जारी केलेले असल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येतो आणि ते न्यायिक प्रक्रियेसाठी पुरेसे आहेत. या दस्तऐवजांमुळे बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूचे अनुमान काढणे शक्य आहे, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले..Mumbai Crime : मुंबईत खळबळ ! परदेशी महिलेकडील ६६ लाखांची रक्कम लुटली, आरोपी नकली पोलिस बनून आले अन्....कायद्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचेया प्रकरणात अपीलदाराने एक मराठी दैनिक आणि एक कन्नड वृत्तपत्रात जाहिराती प्रकाशित केल्या होत्या, ज्यात बेपत्ता व्यक्तीबद्दल माहिती मागवण्यात आली होती. न्यायालयाने या जाहिरातींची दखल घेत सांगितले की, या प्रयत्नांमुळे अपीलदाराचा दावा अधिक मजबूत होतो. २००३ पासून कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याचे यातून सिद्ध होते. या जाहिरातींमुळे अपीलदाराने शोधासाठी प्रयत्न केल्याचेही स्पष्ट होते, जे कायद्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे..दावा फेटाळलाकनिष्ठ न्यायालयाने वैद्यकीय पुराव्यांच्या अभावावरून दावा फेटाळला होता, पण उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीच्या स्मृतीभ्रंशाचे वैद्यकीय रेकॉर्ड सादर करणे अनिवार्य नाही. परिस्थितीजन्य पुरावा पुरेसा असतो. यासाठी न्यायालयाने भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या कलम १०८ (जे आता भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ चे कलम १११ आहे) यावर आधार घेतला. या कलमानुसार, ज्या व्यक्तीबद्दल नैसर्गिकरित्या माहिती मिळवता येते अशा लोकांकडून सात वर्षांपासून कोणतीही माहिती मिळाली नसल्यास, त्या व्यक्तीला मृत समजण्याचे अनुमान काढता येते..कुटुंबीयांना वारसा हक्कया निकालामुळे कुटुंबीयांना वारसा हक्क, मालमत्ता हस्तांतरण आणि इतर कायदेशीर प्रक्रियांसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने हेही नमूद केले की, कनिष्ठ न्यायालयाने उपलब्ध साक्ष्यांकडे दुर्लक्ष करून चुकीचा निर्णय घेतला..Mumbai: आता ३० मिनिटांच्या प्रवासाला फक्त १० मिनिटे लागणार! मुंबईतील 'हा' महत्त्वाचा उड्डाणपूल पूर्ण होणार; कधी आणि कोणता? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.